В FESCO назвали несчастным случаем гибель приморцев во время антарктической экспедиции

В «Дальневосточном морском пароходстве» - головной компании Транспортной группы FESCO – подтвердили официально информацию «Комсомолки» о том, что два члена экипажа дизель-электрохода «Василий Головнин» во время завершения антарктической экспедиции скончались от отравления. Погиб 30-летний матрос и 47-летний токарь.

- Принимая во внимание наличие в прессе информации по поводу смерти двух моряков, сообщаем: по имеющейся у компании информации, смерть обоих моряков наступила в результате несчастного случая, не связанного с выполнением ими профессиональных обязанностей или погодными факторами, - говорится в официальном сообщении компании.

- Проводится расследование, которое будет продолжено и после прибытия судна в порт Кейптаун в официально установленном береговом медицинском учреждении. Представители FESCO находятся в постоянном взаимодействии с дипломатическим представительством России в ЮАР.

Компания приносит свои соболезнования родным и близким скончавшихся моряков.

Несчастный случай произошел 25 апреля 2019 года при переходе из Антарктиды в порт Кейптаун (ЮАР). До этого «Василий Головнин» доставил более тысячи тонн грузов на индийские антарктические станции «Бхарати» и «Майтри», а также новую смену индийских полярников. Обратно из Антарктиды теплоход вывозит бытовой и технический мусор со станций, а также индийских специалистов, проработавших за Полярным кругом несколько месяцев.

Контракт между FESCO и индийским Национальным центром исследований Антарктики на снабжение антарктических станций был подписан в октябре 2018 года. До этого приморские моряки не раз участвовали в снабжении научно-исследовательских станций Чили и Аргентины. Дизель-электроход «Василий Головнин» подготовили к арктической экспедиции – отремонтировали, установили допоборудование.

Однако новый рейс оказался тяжелым испытанием – на обратном пути пришлось практически прорубаться через ледовое поле по разломам и трещинам. В критический момент было решено эвакуировать часть экипажа и индийских исследователей вертолетами, однако во второй половине апреля ледовая обстановка изменилась, и контейнеровоз смог самостоятельно выбраться из ледового плена.

На борту «Василия Головнина» находится 81 человек, экипаж из Приморья. Как ранее сообщала «Комсомолка», по прибытии в Кейптаун будет решаться вопрос о доставке тел на родину самолетом. По информации «КП», моряки отравились метанолом.

Отметим, что в последнее время в Транспортной группе FESCO происходят странные дела. Руководителя Дальневосточного пароходства Владислава Кима несколько недель назад отстранили от работы без объяснения причин. В отношении него проводится служебное расследование, основанием стала проверка в отношении отдельных возможных нарушений трудовой дисциплины в «ДВМП». Директору закрыли доступ к рабочей электронной почте, заблокировали пропуск в здание пароходства. Фактически, «ДВМП» остается пока обезглавленным. А учитывая, что большинство топ-менеджеров Транспортной группы уже успели уйти на майские каникулы, с нештатными трагическими случаями приходится разбираться простым специалистам филиала во Владивостоке.