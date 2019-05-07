День Победы во Владивостоке 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Уже сегодня, 7 мая, во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные 74 годовщине Великой Победы. «Комсомольская правда» публикует программу запланированных в течение трех дней торжеств. Жителей и гостей дальневосточной столицы ждут как памятные, так и увеселительные тематические мероприятия.

Вторник, 7 мая

Когда: в 12:00 часов.

Что: торжественный митинг и возложения венков и цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими импералистами.

Где: в Гайдамакском сквере.

Когда: в 13:00 часов.

Что: торжественные мероприятия.

Где: Парк Победы.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Когда: в 14:00 часов.

Что: торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Где: вечный огонь мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Среда, 8 мая

Когда: в 11:00 часов.

Что: возложение гирлянды и цветов, митинг и праздничный концерт «Не забудем мы подвиг великий».

Где: Поселок Трудовое, улица Лермонтова, 81, сквер возле памятного знака «Жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Когда: в 11:00 часов.

Что: праздничное мероприятие «Никто не забыт, ничто н забыто!».

Где: Владивосток, улица Русская, 41, кинотеатр «Нептун».

Четверг, 9 мая

Когда: в 09:00 часов.

Что: возложение венков и цветов.

Где: памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.».

Когда: 09:00 часов.

Что: построение колонн на шествие «Бессмертный полк».

Где: улица Алеутская, 19а, здание «Серая лошадь».

Бессмертный полк.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда: в 10:00 часов.

Что: парад Победы.

Где: улица Светланская до остановки ДВПИ.

Когда: в 11:00 часов.

Что: тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…».

Где: здание административно-территориального управления Первореченского района, улица Ильичева, 15.

Когда: в 12:00 часов.

Что: праздничный концерт «Весна Победы», музыкально-танцевальная площадка, солдатская каша, мобильный пункт отбора на военную службу.

Где: центральная площадь Владивостока.

Когда: в 12:30 часов.

Что: акция «Солдатская каша», танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко «Синий платочек».

Где: Адмиральский сквер, улица Светланская, 48.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Когда: в 18:00 часов.

Что: локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года «РиоРита – радость Победы». Танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра.

Где: Спортивная набережная.

Когда: в 20:00 часов.

Что: вечерняя программа.

Где: центральная площадь Владивостока.

Когда: в 22:00 часов.

Что: красочный фейерверк.

Где: салютом можно будет полюбоваться в пяти точках: на площади Борцов революции, острове Русский (п. Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13 и на сопке Бурачка.