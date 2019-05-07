День Победы во Владивостоке 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
Уже сегодня, 7 мая, во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные 74 годовщине Великой Победы. «Комсомольская правда» публикует программу запланированных в течение трех дней торжеств. Жителей и гостей дальневосточной столицы ждут как памятные, так и увеселительные тематические мероприятия.
Вторник, 7 мая
Когда: в 12:00 часов.
Что: торжественный митинг и возложения венков и цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими импералистами.
Где: в Гайдамакском сквере.
Когда: в 13:00 часов.
Что: торжественные мероприятия.
Где: Парк Победы.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Когда: в 14:00 часов.
Что: торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Где: вечный огонь мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Среда, 8 мая
Когда: в 11:00 часов.
Что: возложение гирлянды и цветов, митинг и праздничный концерт «Не забудем мы подвиг великий».
Где: Поселок Трудовое, улица Лермонтова, 81, сквер возле памятного знака «Жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Когда: в 11:00 часов.
Что: праздничное мероприятие «Никто не забыт, ничто н забыто!».
Где: Владивосток, улица Русская, 41, кинотеатр «Нептун».
Четверг, 9 мая
Когда: в 09:00 часов.
Что: возложение венков и цветов.
Где: памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.».
Когда: 09:00 часов.
Что: построение колонн на шествие «Бессмертный полк».
Где: улица Алеутская, 19а, здание «Серая лошадь».
Бессмертный полк.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Когда: в 10:00 часов.
Что: парад Победы.
Где: улица Светланская до остановки ДВПИ.
Когда: в 11:00 часов.
Что: тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…».
Где: здание административно-территориального управления Первореченского района, улица Ильичева, 15.
Когда: в 12:00 часов.
Что: праздничный концерт «Весна Победы», музыкально-танцевальная площадка, солдатская каша, мобильный пункт отбора на военную службу.
Где: центральная площадь Владивостока.
Когда: в 12:30 часов.
Что: акция «Солдатская каша», танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко «Синий платочек».
Где: Адмиральский сквер, улица Светланская, 48.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Когда: в 18:00 часов.
Что: локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года «РиоРита – радость Победы». Танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра.
Где: Спортивная набережная.
Когда: в 20:00 часов.
Что: вечерняя программа.
Где: центральная площадь Владивостока.
Когда: в 22:00 часов.
Что: красочный фейерверк.
Где: салютом можно будет полюбоваться в пяти точках: на площади Борцов революции, острове Русский (п. Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13 и на сопке Бурачка.
Праздничный салют.Фото: Иван МАКЕЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU