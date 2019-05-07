Сбор денег начали соседи погибшего в катастрофе в Шереметьево уроженца Владивостока

Бывший житель Владивостока Михаил Хрумов погиб в страшной катастрофе в Шереметьево. Напомним, что 5 мая в московском аэропорту жестко сел и загорелся самолет Sukhoi Superjet-100. Роковой рейс перечеркнул жизни 41 человека. Соседи погибшего выходца из Приморья решили помочь его семье и организовали сбор средств.

Пожертвования собирает старшая по дому, в котором жил Михаил с супругой Надеждой и двумя детьми. Общались как соседи – здоровались, обсуждали насущные вопросы, касающиеся общего быта. С некоторыми припольщиками семья Хрумовых не была знакома, но, даже несмотря на это, люди переводят деньги.

- Знаю погибшего и его семью лично не первый год. Я – старшая по дому, в котором он проживал. Сбор средств начали, потому что лично знали семью и хотим помочь. Соседи перечисляют деньги, и после сбора я все переведу его супруге, - коротко прокомментировала организатор сбора средств Елена Кириллова.

Стоит отметить, что в социальных сетях люди разделились: кто-то считает, что соседи занимаются правильным делом, другие же наоборот, осуждают. Аргументом последних является тот факт, что при иных катастрофических обстоятельствах погибают больше людей.

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