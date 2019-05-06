Близкие погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево уроженца Владивостока – «КП»: «Как верить в Бога, если он забирает лучших?»

Начало рабочей недели после первомайских праздников ознаменовалось крупной трагедией. В московском Шереметьево при посадке загорелся самолет, в который перед этим попала молния. Жертвами ужасающей катастрофы стали 41 человек, среди них – уроженец Владивостока Михаил Хрумов.

РОКОВОЙ РЕЙС

Воскресный вечер, рядовой двухчасовой полет Москва - Мурманск на самолете Sukhoi Superjet 100, на борту размещаются 73 пассажира и пять членов экипажа. Уроженец Владивостока Михаил Хрумов садится на место 16D – в хвосте лайнера. Летит он в Мурманск вместе с Федором Курбанбекзада, чья фамилия теперь тоже в списке погибших.

Федор Курбонбекзада летел вместе с Михаилом Хрумовым. Фото: из личного архива.

Самолет внезапно возвращается в Шереметьево (после появились сообщения о том, что в него ударила молния) и жестко садится на взлетно-посадочную полосу. Лайнер «скачет» по ВПП и воспламеняется – воздушное судно шло на посадку с полными баками. Пассажиров обуяла паника, чему свидетельствуют множественные видеозаписи из полыхающего SSJ-100. Выбраться из смертельного рейса удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Остальные погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

«ТЯЖЕЛО…»

Пожар в Sukhoi Superjet 100 начался в хвостовой части, именно там, где сидел Михаил Хрумов. Летел уроженец Владивостока в Мурманск по работе, которая была связана с рыбной отраслью. Трудился Михаил по специальности – он – выпускник приморского Дальрыбвтуза.

- Я дружил с Михаилом и Федором, раньше вместе с ними работал в рыбной отрасли. О катастрофе узнал сегодня утром и сначала не поверил. А как я мог отнестись к этому, когда у меня товарищи погибли? Рассказать о них я, наверно, не смогу, тяжело. Они были хорошими людьми, - рассказал Никита Прованов.

Не поверили случившемуся многие друзья и знакомые уроженца Владивостока, восклицая: «Этого не может быть!».

- Мы были соседями, жили в частном секторе напротив друг друга. С пеленок в месте, Михаил даже нянчил меня и младших со своей старшей сестрой. Он был замечательным человеком, примерным семьянином, последние десять лет прожил в Москве. В детстве он постоянно ремонтировал всякие электроприборы. Самое главное - он был порядочным человеком с моральными принципами. Говорил, что породнился с Москвой, будто был рожден тут, - рассказала Ольга Константинова.

Рассказать немного о Михаиле согласилась его двоюродная сестра.

- Я не знаю, что вам сказать кроме, что это был добродушный человек. В последнее годы был увлечен родословной нашей семьи. В Мурманск он ехал на работу. Простите, как можно верить после этого в Бога, если он забирает лучших. Извините, я в шоке, - поделилась Ольга Семёнова, двоюродная сестра Михаила Хрумова.

Михаил с супругой после Владивостока переехали в Севастополь, а потом перебрались в МосквуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Москве у Михаила остались супруга и двое детей. Родители продолжают жить во Владивостоке. В приморском поселке Трудовое в школе номер 79 училась сестра Михаила Ирина Хрумова, которая, по словам знакомого с семьей человека, как две капли воды похожа на брата.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших в страшной авиакатастрофе. Страна скорбит вместе с вами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

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