2019-05-08T05:34:16+03:00
Общество

Приморье встречает 74 годовщину Великой Победы

Торжественный митинг и праздничный концерт состоялись во Владивостоке [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Маленькие патриоты в парке Победы во ВладивостокеМаленькие патриоты в парке Победы во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
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Праздничные мероприятия, посвященные 74 годовщине Великой Победы, проходят в Приморье. Торжественный митинг с возложением цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» состоялся накануне во Владивостоке. В парке Победы отгремел масштабный концерт с участием творческих коллективов, а также показательным выступлением военных. Гости площадки смогли отведать солдатской каши и поучаствовать в посадке деревьев.

Очаровательные дамы из хора «Дети войны» Фото: Милана СОКОЛ

Очаровательные дамы из хора «Дети войны»Фото: Милана СОКОЛ

Посадка деревьев представителями разных поколений Фото: Милана СОКОЛ

Посадка деревьев представителями разных поколенийФото: Милана СОКОЛ

Накануне 9 мая корреспондент «Комсомолки» побывал на праздничном мероприятии в парке Победы во Владивостоке. В торжестве приняли участие ветераны, военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, кадеты, курсанты, представители городской администрации, жители и гости Владивостока. Почтить память воинов, поблагодарить ветеранов, посадить деревья и угоститься солдатской кашей из настоящей полевой кухни, смогли все желающие. Здесь же состоялось торжественное открытие нового постамента – звезды героям морской авиации, пополнившей Аллею Славы.

Аллея Славы Фото: Милана СОКОЛ

Аллея СлавыФото: Милана СОКОЛ

Солдатская каша всем пришлась по вкусу Фото: Милана СОКОЛ

Солдатская каша всем пришлась по вкусуФото: Милана СОКОЛ

Журналист «КП»-Владивосток» пообщался с почетными гостями праздника, среди которых капитан 2-го ранга Николай Таныгин, отслуживший на Тихоокеанском флоте 20 лет. Николай Иванович успел поработать в комитете комсомола, был помощником начальника политотдела военно-морской базы залива Стрелок. Уроженец Урала отправился в звании мичмана на практику в Севастополь, но даже не успел посмотреть город, так как трал постоянно находился в море. Мечтой Николая Таныгина была служба на Дальнем Востоке, куда он в итоге приехал и попал в 124-ю бригаду подводных лодок в бухте Конюшково.

капитан 2-го ранга Николай Таныгин Фото: Милана СОКОЛ

капитан 2-го ранга Николай ТаныгинФото: Милана СОКОЛ

Общение с подрастающим поколением Фото: Милана СОКОЛ

Общение с подрастающим поколениемФото: Милана СОКОЛ

Масштабный концерт с участием творческих коллективов собрал гостей на площадке у Дома молодежи. Музыкальными номерами порадовали зрителей учащиеся 71 школы Владивостока, вокалисты школы Наталии Кучмей и хор «Дети войны». Четырехлетние малыши из детского центра «Индиго» рассказали гостям трогательное стихотворение. С зажигательным номером выступил ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по ПК, а также другие коллективы. Кульминацией праздника стали показательные выступления морских пехотинцев и клуба служебного собаководства.

«Мы дети войны».Выступление к 9 мая во ВладивостокеМилана СОКОЛ

Праздничное мероприятие во Владивостоке.Показательное выступление 155 отдельной бригадаы морской пехоты ТОФМилана СОКОЛ

Целый ряд мероприятий запланирован на 9 мая. «Комсомолка» подробно сообщала о программе, посвященной празднованию 74-ой годовщине Великой Победы.

Торжественный марш Фото: Милана СОКОЛ

Торжественный маршФото: Милана СОКОЛ

Будущие спасатели Фото: Милана СОКОЛ

Будущие спасателиФото: Милана СОКОЛ

Почетные гости праздника Фото: Милана СОКОЛ

Почетные гости праздникаФото: Милана СОКОЛ

Самые маленькие артисты познакомились с собаками Фото: Милана СОКОЛ

Самые маленькие артисты познакомились с собакамиФото: Милана СОКОЛ

Майский вальс (Весна 45 года) Фото: Милана СОКОЛ

Майский вальс (Весна 45 года)Фото: Милана СОКОЛ

Владельцы со своими четвероногими подопечными Фото: Милана СОКОЛ

Владельцы со своими четвероногими подопечнымиФото: Милана СОКОЛ

Курсанты ТОВМИ имени С.О. Макарова Фото: Милана СОКОЛ

Курсанты ТОВМИ имени С.О. МакароваФото: Милана СОКОЛ

Для гостей накрыли праздничные столы Фото: Милана СОКОЛ

Для гостей накрыли праздничные столыФото: Милана СОКОЛ

Выступление творческих коллективов Фото: Милана СОКОЛ

Выступление творческих коллективовФото: Милана СОКОЛ

Четвероногие артисты Фото: Милана СОКОЛ

Четвероногие артистыФото: Милана СОКОЛ

«Полевая кухня» Фото: Милана СОКОЛ

«Полевая кухня»Фото: Милана СОКОЛ

Выступление оркестра Фото: Милана СОКОЛ

Выступление оркестраФото: Милана СОКОЛ

Владельцы со своими четвероногими подопечными Фото: Милана СОКОЛ

Владельцы со своими четвероногими подопечнымиФото: Милана СОКОЛ

Показательное выступление 155 отдельной бригада морской пехоты ТОФ Фото: Милана СОКОЛ

Показательное выступление 155 отдельной бригада морской пехоты ТОФФото: Милана СОКОЛ

Хор «Дети войны» исполнил песню совместно с учениками 71 школы Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

Хор «Дети войны» исполнил песню совместно с учениками 71 школы ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

День Победы во Владивостоке 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

ИСТОЧНИК KP.RU

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