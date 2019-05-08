Новые герои, творческие встречи и гастроужины. Зачем идти на фестиваль ЛиТР-2019

1 мая стала известна программа фестиваля "Литература Тихоокеанской России"(6+)— в этом году он пройдет с 16-19 мая в историческом центре Владивостока. Второй ЛиТР масштабнее своего предшественника: творческие встречи с ТОП-писателями России, международные авторы, автограф-сессии, театральные перфомансы, квесты, гастро-ужины литературной кулинарии и отдельный музыкальный блок. Рассказываем, зачем идти на фестиваль.

Новые герои

Новая романтика и новые герои как никогда нужны и Дальнему Востоку — ведь именно литературные произведения в своё время способствовали ускоренному освоению Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня, когда Дальний Восток переживает настоящий ренессанс, становится "местом силы" в бурно развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе, поиск героя становится особенно актуальным. Именно поэтому тема "Герой нового времени — герой новой России" станет ключевой темой предстоящего фестиваля.

— Культурные события и мероприятия фестиваля ЛиТР-19 связаны между собой поиском "героя нового времени" и художественным словом как попыткой осмысления этого феномена. В данном случае, цель фестиваля — через литературу, через художественное слово как общую платформу дискуссии, на которой стоят драматургия и сценарное искусство, песенное творчество и кино, найти ответ на вопрос – кто он – герой нового времени? Герой новой России?— отмечает директор фестиваля ЛиТР-19 Вячеслав Коновалов.

— Первый фестиваль "ЛиТР-2018" показал высокий интерес аудитории к литературной тематике. В этом году мы ставим задачу сделать мероприятие еще ярче и разнообразнее – привлекаем на площадку не только писателей и издателей, но и драматургов, сценаристов, иллюстраторов и даже рэп-исполнителей, — подчеркнул руководитель оргкомитета фестиваля "Литература Тихоокеанской России", генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов.

Впервые во Владивостоке

Впервые гостями ЛиТРа станут писатель и доктор филологических наук Алексей Варламов, литературовед Павел Басинский, современный русский писатель и педагог Андрей Геласимов, поэт, драматург и киносценарист Юрий Поляков, русский писатель и поэт Михаил Тарковский. Кроме этого, детский блог представит молодой детский писатель и поэт Анастасия Орлова.

Вновь во Владивосток приедут два главных хедлайнера фестиваля: известный писатель, общественный деятель Захар Прилепин и мэтр фантастики Сергей Лукьяненко. Авторы примут участие в основной программе фестиваля, а также проведут творческие встречи с поклонниками.

В церемонии открытия и дискуссиях фестиваля примут участие российский прозаик, кинодраматург Андрей Рубанов, писатель, депутат государственной Думы РФ Сергей Шаргунов. Лауреаты престижных литературных премий уже не в первый раз посетят всероссийский литературный фестиваль во Владивостоке.

ЛиТР-2019 уверенно закрепил свой международный статус: в основной программе мероприятия примут участие писатели, поэты и литературные деятели из Китая, Южной Кореи, Японии и Франции.

Пространства фестиваля

В этом году ЛиТР переезжает с острова Русский в городские пространства Владивостока. Открытие фестиваля планируется 16 мая в Приморском краевом драматическом театре Молодежи (ул. Светланская, 15-а). Гостей ждет торжественная церемония и круглый стол "Новый герой -новой России", а также автограф-сессия с хедлайнерами фестиваля.

Основные активности ЛиТРа пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Для детей и школьников как на основной площадке, так и в детских библиотеках города пройдут встречи с известными детскими писателями, мастер-классы и творческие мастерские. На открытой площадке фестиваля – в Адмиральском сквере Владивостока – все три дня будет проходить книжная выставка-ярмарка, а также выступления в формате свободный микрофон, театральные перфомансы и поэтические вечера.

Литературная кулинария

Заходи и присаживайся, дорогой гость, стол уже накрыт. Еду в русской литературе можно смело назвать "больше, чем едой", нередко именно посредством "пищевых" образов писателям удавалось передать тончайшие нюансы смысла.

Что ели герои знаменитых художественных произведений? Какие блюда приводили в восторг русских классиков? В дни фестиваля организаторы запускают кулинарный марафон на площадке ресторана русской кухни "Гусь-карась", где литераторы проведут "застольный" разговор о вкусах и чтении. Писатели раскроют тему взаимосвязи литературы и кухни: еда как способ охарактеризовать главного героя произведения, показать свое отношение к нему, оживить эпоху. Ознакомиться с расписание литературных вечеров и приобрести билет можно здесь.

Музыкальный блок

Музыкальный блок фестиваля открывает автор и исполнитель провокационных анти-романсов Михаил Елизаров. Музыкальный вечер(18+) пройдет 17 мая, в клубе "Водолей" (ул. Суханова, 3) в 19.00. Михаил Елизаров известен, прежде всего, как один из лучших современных русских писателей и публицист. Не в меньшей степени Елизаров имеет признание как автор и исполнитель провокационных анти-романсов. Вот что бывает, когда писатель, вооруженный остро заточенным пером, вооружается ещё и гитарой. Ко всему прочему Михаил на высшем уровне владеет голосом, за плечами у Елизарова музыкальная школа по классу оперного вокала. Вкупе получаем ядреную смесь из бард-кор музыки, остросоциальных тем в текстах, изрядно сдобренной иронией и крепким словцом, исполненных академическим вокалом.

В заключительный день фестиваля пройдет закрытый рэп-концерт(18+), где выступят приморские исполнители и приглашенные гости рэпер Рич и Дмитрий Кузнецов, более известный как рэпер Хаски. Ждем эпатажа, скандируем текста и считываем литературные смыслы.

Напоминаем, что любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.