2019-05-12T05:26:37+03:00
Общество

Авто на миллион: редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне

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Беспрецедентную выставку автомобилей представят приморцам в рамках международного автосалона. Ради редких моделей Феррари, Ламборгини на месте проведения вставки усилят меры безопасности. Напомним, международный владивостокский автосалон VIAS-2019 пройдёт с 17 по 19 мая на «Приморском кольце» (0+).

Модели всемирно известных автомобильных марок - Ламборгини, Феррари, Порше нечасто встретишь на улицах Владивостока. Такие суперкары, представленные в нашем регионе в единичном экземпляре, можно будет увидеть на VIAS-2019. По словам Леонида Копылова, исполнительного директора ТРК «Приморское кольцо», организовать выставку оказалось непросто.

«Мы планировали провести эту выставку ещё в прошлом году - в рамках VIAS-2018. И вот в этом году с радостью сообщаем – выставка состоится! Автосалон – сам по себе значимое событие для Приморского края, теперь же мы включили в его программу и выставку редких машин. Ради таких экспонентов нам приходится предпринимать беспрецедентные меры безопасности, и всё для того, чтобы эти авто смог увидеть каждый житель края».

Помимо редких автомобилей в программе «Awesome cars» на автосалоне пройдёт фестиваль низких машин. Каждый желающий сможет сфотографироваться с оригинальными авто, попытаться поместить спичечный коробок между порогом автомобиля и асфальтом и ответить на вопрос – а как же они сюда доехали по нашим дорогам? К слову, как для лимузина политического лидера в центре Владивостока выравнивали заезд к вокзалу, так и для заезда низких машин на выставку на «Приморском кольце» оборудуют специализированный пандус.

Добавим, в рамках международного владивостокского автосалона VIAS-2019 пройдут не только выставки, но и презентации новых моделей автомобилей, мотоциклов, автоаксессуаров и тюнинга, тест-драйвы и соревнования. В пятницу на автосалоне запланирована деловая программа, а в выходные посетить автосалон смогут все жители края. Вход на мероприятие свободный.

Официальный сайт события - vias-expo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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