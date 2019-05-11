2019-05-12T05:31:41+03:00
Общество

Для бизнеса - возможность, для семьи - развлечение!

Масштабный автосалон пройдёт во Владивостоке в мае
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С 17 по 19 мая во Владивостоке в четвёртый раз пройдёт Международный Владивостокский Автосалон VIAS 2019. Выставка и презентация новых моделей авто, тест-драйвы, дрифт-экспо, фестиваль низких автомобилей, ретро-машин и даже презентация «Метро» - организаторы утверждают, что мероприятие станет большим праздником для любителей машин и важным событием для автомобильного бизнес-сообщества Приморья и Дальнего Востока.

«Мы выстроили мероприятие так, чтобы деловая программа не пересекалась с программой для жителей, которые приедут на большой праздник, - говорит Екатерина Пшеничникова, генеральный директор ТРК «Приморское кольцо», пятница будет насыщенной в плане встреч, переговоров, семинаров для представителей бизнес-среды, а уже в субботу и воскресенье мы ждём всех жителей Приморья на большой праздник, причём приглашаем целыми семьями, интересно будет всем!»

Хедлайнером автосалона станет презентация японского электрогрузовика «Metro». В январе этого года новинку представили на японском автосалоне в Токио, а в России презентация электрокара пройдёт именно во Владивостоке на VIAS. «Metro» в Россию привезут представители завода-изготовителя, а приморцы смогут не только увидеть, но и протестировать современный экологичный грузовик.

Готовят свои громкие презентации и автодилеры японских и европейских производителей автомобилей. Сохраняя интригу, организаторы уверяют, что некоторые презентации по-настоящему удивят зрителей. Отметим, что здесь же можно будет пройти тест-драйв новых моделей автомобилей, причём сделать это всей семьёй.

Часть площадки «Приморского кольца» в рамках VIAS отдадут под дрифт-экспо. Здесь зрители увидят дрифт-шоу, смогут прокатиться на дрифт-такси, пообщаться со спортсменами – участниками и победителями соревнований по дрифту и посмотреть на заезды радиоуправляемых дрифт-автомобилей.

В детской зоне разместится мини-трасса, на которой будущие водители в своё удовольствие порассекают на автомобилях. По опыту предыдущих лет, максимальное внимание обеспечено и экспонентам фестиваля низких машин «Awesome cars» и выставки ретро-автомобилей. Жемчужиной последней станет боевой болид Формулы-3 – машина-легенда, принимавшая участие в автогонках 80-х годов прошлого столетия.

Владивостокский международный автосалон за несколько лет стал мероприятием, которое нельзя пропустить. VIAS стартует на «Приморском кольце» в пятницу 17 мая и продлится три дня. Вход свободный. Официальный сайт события - vias-expo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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