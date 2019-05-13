Семье уроженца Владивостока, погибшего в сгоревшем «Суперджете» в Шереметьево, выплатят полмиллиона рублей

О трагедии, случившейся в московском аэропорту Шереметьево, до сих пор нельзя вспомнить без содрогания. Напомним, что самолет Sukhoi Superjet-100 совершил жесткую посадку и загорелся. Пламя вспыхнуло в хвостовой части лайнера и унесло 41 жизнь. Среди пассажиров рокового рейса Москва-Мурманск был уроженец Владивостока Михаил Хрумов.

Приморскую столицу Михаил с женой и детьми покинул около десяти лет назад и перебрался в столицу. Несмотря на это, власти региона окажут материальную помощь семье погибшего, ее размер составит 500 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава Приморского края.

Согласно документу, право на единовременную выплату имеет супруга Михаила, несовершеннолетние дети и родители. Единственное условие – на момент трагедии они должны были проживать в Приморском крае. Здесь у погибшего остались мама и папа, соответственно, они могут претендовать на материальную помощь.

- Для этого им необходимо подать заявление департамент труда и социального развития Приморского края (через территориальные отделы департамента лично либо через представителя), а также копии паспорта и следующих документов, подтверждающих: родственные отношения с погибшим и факт проживания члена семьи на 5 мая 2019 года в Приморском крае, - значится в документе.

Если бумаги подаются через представителя, то дополнительно нужно приложить документ, подтверждающий его полномочия. Свой вердикт департамент должен вынести в течение трех рабочих дней.

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