Маленькие чемпионы в ползунках снова выйдут на беговые дорожки!

1 июня в честь Международного дня защиты детей «Комсомольская правда» - Владивосток» совместно с торгово-выставочным комплексом «Калина Молл» проведут ставшие традиционными семейные соревнования – «Маленький чемпион» или бег в ползунках.

К участию приглашаются малыши от 6 месяцев до 3-х лет. С собой необходимо взять отличное настроение, парочку веселых родственников и самые любимые игрушки.

В этом году не останутся в стороне и детки постарше - с 3 до 7 лет, для них организаторы приготовили яркий конкурс - «Разноцветный мир», во время которого юные участники смогут проявить свою фантазию, используя пальчиковые краски и собственные ладошки.

Праздничные мероприятия пройдут в ТВК «Калина Молл» 9 июня с 11:00. А заявку можно подать уже сегодня, заполнив форму регистрации на сайте мероприятия, или по телефону 8 (423) 200-24-74.

В забеге «Маленький чемпион» юные спортсмены будут соревноваться в трех номинациях:

I группа - «Ползуны»: для детишек в возрасте от 6 месяцев до 1 года. Участник забега должен самостоятельно на четвереньках преодолеть дистанцию, равную 6 метрам.

II группа - «Бегуны»: для малышей в возрасте от 13 месяцев до 2 лет. Участник забега должен самостоятельно пробежать нешуточное расстояние - целых 10 метров.

III группа - «Несуны». В нее входят дети от 2 до 3 лет. Чтобы победить в этой номинации, спортсмен должен не просто пробежать 10 метров, а еще и донести до финиша мяч и положить его в корзинку.

Всех участников мероприятий ждут подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и памятные дипломы. Победители получат свои первые в жизни медали и призы от спонсоров.

Генеральный партнёр мероприятия - торговая марка HUGGIES. С любовью и заботой о Вашем малыше.

Официальный партнёр - фармацевтическая компания BUARON. Быть здоровым легко.

Партнёры проекта: Страховая компания «Колымская».