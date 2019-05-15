2019-05-15T06:12:47+03:00
Политика

Экс-кандидат в губернаторы Приморья возглавил департамент природных ресурсов

Игорь Степаненко успел поработать и в налоговой полиции, и в наркоконтроле, и даже вице-губернатором
Сергей БАЛАНОВ
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Игорь Степаненко. Фото: VL.ruИгорь Степаненко. Фото: VL.ru
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Бывший вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко, пробовавший свои силы даже на губернаторских выборах, возглавил краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Приказ о его назначении подписала 14 мая первый вице-губернатор края Вера Щербина.

На новой должности Игорь Степаненко будет курировать вопросы охраны окружающей среды, обращения с отходами, регулирования отношений недропользования и другие.

Должность освободилась 1 мая, когда занимавший ее почти пять лет Александр Коршенко добровольно ушел в отставку. Уходя, Коршенко пообщался с корреспондентом «Комсомолки» о своих мотивах, в основном не для печати, но можно сказать, какие болевые точки ждут нового руководителя. В первую очередь, это выбор регионального оператора по обращению с бытовыми отходами: выбранный в прошлом году «Спецзавод №1» со своей задачей не справился, а анонсированная на 1 января мусорная реформа просто провалилась.

Еще одни камень преткновения - вопрос о границах памятника природы в заливе Посьет, подпортивший жизнь марикультурщикам. Возможно, новому руководителю удастся найти общий язык и с прокуратурой, и с бизнесом, и с полпредством.

Игорь Геннадьевич Степаненко родился 10 марта 1970 года во Владивостоке. Имеет два высших образования: в 1992 году окончил Хабаровский институт физической культуры, а в 2000 году Юридический институт МВД России по специальности «юрист». Работал 10 лет в органах налоговой полиции, продолжил службу в органах наркоконтроля, а в 2010 году возглавил приморское управление ФСКН, сменив Александра Ролика, нынешнего спикера Заксобрания.

В декабре 2016 года занял пост вице-губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики и взаимодействию как раз с Заксобранием, однако через год врио губернатора Андрей Тарасенко освободил его от должности, сопроводив знаменитой фразой: «внутренняя политика никакая, и руководитель никакой».

На повторных выборах губернатора Приморья в декабре 2018 года Степаненко от партии «Патриоты России» составил конкуренцию Олегу Кожемяко, однако снял свою кандидатуру, сославшись на низкий рейтинг. ...«почетные» второе и третье места меня не устраивают», - объяснил он журналистам. После чего избирательной комиссии края пришлось вычеркивать «патриота» вручную из всех уже распечатанных к тому времени бюллетеней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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