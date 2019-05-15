2019-05-16T04:09:13+03:00
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Российские ученые и эксперты Кусто рекомендуют выпустить узников приморской «китовой тюрьмы» в Охотском море

По мнению специалистов, вполне реально отпустить косаток и белух этим летом
Александра ШОПЕНКО
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В специальных вольерах в бухте Средняя под Находкой содержится 10 косаток и 87 белух. Фото: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографииВ специальных вольерах в бухте Средняя под Находкой содержится 10 косаток и 87 белух. Фото: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
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Косатки и белухи, заключенные в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя, вскоре могут отправиться в свободное плавание. В народе это место уже давно прозвано «китовой тюрьмой» - животные содержатся в тесных вольерах и их до сих пор, по словам общественников, кормят с рук. Ученые российских институтов и эксперты команды Жана-Мишеля Кусто подготовили рекомендации по выпуску косаток и белух в естественную среду обитания.

Напомним, в специальных вольерах в бухте Средняя под Находкой содержится 10 косаток и 87 белух. Морские млекопитающие были выловлены летом прошлого года в Охотском море в районе Шантарских островов. С разрешения Росрыболовства четыре частные компании готовили их к продаже в океанариумы Китая. Цена одной косатки, по данным ученых, составляет порядка 3,5 миллионов долларов.

Ученые пришли к выводу, что косаток лучше всего выпустить на волю там, где они были пойманы – в Шантарском районе Охотского моря. Наиболее оптимальный период выпуска – с июля по сентябрь 2019 года. Наиболее удобным временем вывоза косаток из бухты Средняя ученые назвали середину июля.

Специалисты также оценили возможность выпустить косаток из «китовой тюрьмы» прямо в бухте Средняя летом этого года. И в принципе сделать это возможно, но на свой страх и риск.

- Это несет целый ряд рисков, которые могут существенно снизить успех возвращения косаток в естественную среду. Среди них - низкие шансы встретиться со своими дикими сородичами, недостаточная кормовая база, вероятность возвращения животных к месту их кормления и нахождение в районах массового отдыха людей, к которым они могут тянуться в поисках пищи, - рассказали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Чтобы снизить обозначенные риски, косаток, в первую очередь, должны перестать кормить с рук. Ученые считают, что их нужно пометить спутниковыми устройствами и сделать визуальный отличительный знак. Кроме этого, в целях безопасности людей, необходимо организовать постоянное наблюдение за акваторией прибрежной зоны бухты Средняя и всего залива Восток.

Что касается белух, то их, по мнению специалистов, нужно выпускать только в пределах естественного обитания. Ближайший такой район – Охотское море. Лучше всего отпускать белух в летний сезон 2019 года. Если не удастся вернуть домой сразу всех морских животных, то часть из них можно будет выпустить в следующем году. Отпускать белух рекомендовано разновозрастными группами с учетом генетического родства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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