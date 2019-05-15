2019-05-16T04:09:13+03:00
Общество

Косатки из «китовой тюрьмы» могут испортить приморцам пляжный сезон – ученые

Комиссия при Минприроды предложила отпустить все 10 плотоядных хищниц прямо на юге Приморья, но предупредила о рисках
Сергей БАЛАНОВ
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Косатки в «китовой тюрьме» на юге Приморья. Фото: Глеб ИльинскийКосатки в «китовой тюрьме» на юге Приморья. Фото: Глеб Ильинский
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В Москве состоялся долгожданный брифинг по вопросам спасения морских млекопитающих из бухты Средняя на юге Приморья. Долгожданный, потому что общественность надеялась, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поставит точку в истории «китовой тюрьмы», но вместо министра к журналистам вышел академик Вячеслав Рожнов и дал спорную рекомендацию – выпустить сразу все 10 косаток как можно скорее и прямо у приморских берегов в разгар пляжного сезона.

«Такого в мире никто никогда не делал»

Сегодня в бухте средняя в неволе живут 10 плотоядных косаток и 87 белух. Решить вопрос с их выпуском в океан президент Путин поручил еще в феврале. Специальная рабочая группа при Минприроды после нескольких недель работы пришла к заключению, что в первую очередь надо выпускать косаток, а потом уже белух, причем выпустить китов нужно прямо в бухте Средняя в конце мая - начале июня.

- Мы считаем, что это оптимальный вариант выпуска, потому что сейчас вдоль берега на север будет идти рыба, за ней идет нерпа. И поскольку это плотоядный тип косаток, как мы считаем, то выпущенные мормлеки перейдут с рыбы, которой питаются в бухте Средняя, на свой привычный рацион, на нерп, и тем самым пойдут за этими животными на север, - говорит Вячеслав Рожнов.

Бухта Средняя, по его словам, находится в пределах ареала обитания косаток, они заходят и в залив Восток, и в залив Петра Великого. Выпуск в Средней возможен, но нужно минимизировать ряд рисков, говорит ученый. Во-первых, это очень социальные животные, но на юге Приморья нет групп, к которым они могли бы прибиться, так что надо выпускать их всех одновременно, чтобы они сформировали свою семью. Во-вторых, уже сейчас нужно полностью прекратить индивидуальное кормление этих животных, чтобы ликвидировать связь «человек – корм – косатка».

- Начинается пляжный сезон. Есть риск, что косатки привыкли и могут продолжать находиться около вольеров и доставлять некоторые неудобства отдыхающим в акватории и на берегу бухты Средней и ближайших районов. Мы предлагаем надеть на этих косаток передатчики, чтобы мы контролировали перемещение, и в случае каких-то конфликтов могли предупреждать заранее о том, где эти животные находятся.

Чтобы еще больше снизить риски, администрации Приморского края рекомендуем обеспечить наблюдение за акваторией, где люди купаются, плавают на маломерных судах, чтобы избежать конфликтов и в случае чего принимать соответствующие меры, - отметил Рожнов.

Ученый подчеркнул, что все животные должны быть выпущены на свободу. Но разобраться с косатками будет проще, чем с оставшимися 87 животными.

- Такого в мире никто никогда не делал. Даже косаток выпускали не стадами, а поодиночке, и это тоже единичные случаи в истории работы с косатками. Впрочем, как и с белухами, - говорит Рожнов.

Сейчас ученые проводят генетический анализ живущих в Средней белух, выясняют их родственные связи. Оптимальнее будет выпускать их семьями, если они там есть, считают ученые. И по возможности в те места, откуда они были изъяты. В любом случае, по белухам будет отдельное решение.

Кстати, в бухте Средняя содержатся еще шесть моржей, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга.

«Чувствуется административный нажим»

Зоозащитники и общественники комментируют озвученное сегодня мнение без восторга. Они признаются, что ожидали решение Минприроды, но выступил не министр, а ученый, то есть озвучены пока только рекомендации науки, а не органов власти.

- Мы считаем, это выпускать косаток в бухте Средняя - это ошибка. Высока вероятность, что они прикомлены, что они просто не поймут, чем питаться, и будут возвращаться в «столовую» в бухту Средняя, - говорит Оганес Таргулян, ведущий эксперт «Гринпис» России. – Это будет достаточно глупо и даст повод потом говорить «вот видите, они привыкли к человеку, неправильно было их выпускать, будет лучше продать их в океанариум».

Собеседник напоминает, что рекомендация команды Кусто была – увозить туда, где их выловили. И даже в решении консилиума, которое опубликовано на сайте ВНИРО, говорится, что лучше увезти их к Шантарским островам.

- Там также говорится, что, в принципе, их можно выпустить в Средней, но дальше идет длинный список рисков – это и риски для людей, и для самих животных. И Минприроды, признавало, что предпочтительнее другое решение. Но тут явно чувствуется административный нажим. Видимо, у администрации нет денег на то, чтобы их перевезти. И потому пошли по такому пути наименьшего сопротивления.

Кстати, по предварительным данным, стоимость реабилитации и перевозки китов может составить порядка 300 миллионов рублей.

- Для репутации нашей страны это деньги явно небольшие, - говорит Таргулян.

- Если вы соберете достаточное количество денег, мы готовы рассматривать этот вопрос, - обронил на брифинге академик Вячеслав Рожнов, но потом поправился, что решение все равно принимают органы власти - Миприроды и руководство Приморского края.

Сами общественники считают, что собрать такую сумму им под силам. Об этом говорили в том числе и члены команды Кусто, посетившие Приморье в прошлом месяце. Помочь могут благотворительные организации.

- Если бы нас привлекали, садились с нами за стол переговоров… Мы готовы помогать всем, чем можем, но когда нас игнорируют, оставляют за бортом и как-то кулуарно все пытаются решить, то это не идет на пользу тому, чтобы было все сделано правильно, - говорит глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Именно он ранее сообщил, что себя самую дорогую часть операции по выпуску китов – транспортировку до нужного места – готов взять на себя Тихоокеанский флот.

- Буквально вчера представитель ТОФ еще раз подтвердил эту информацию. Но военным необходимо, чтобы на них выходили не общественные организации, а те, кто принимает решение. И в первую очередь это должно быть Минприроды, а оно этого не делает. Получается, мы всем миром спасаем китов, а министерство упирается. И делает что-то лишь тогда, когда уже невозможно бездействовать.

И все же общественники сохраняют надежду на то, что министр природы прислушается к их мнению, и его решение будет отличаться от сегодняшних рекомендаций ученых.

«За одну выловленную косатку гибнет еще одна просто так»

Бизнес по отлову и продаже косаток начался в 2012 году. Отловщики получали квоты каждый год, животных отправляли в специальный центр при Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, однако ТИНРО-центр покинул бухту Средняя, а остались в ней четыре частные компании, тесно связанные друг с другом - «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий».

Всего с 2012 по 2017 год было вывезено в Китай 15 косаток. Три косатки оказались в Москвариуме. В том числе та самая Нарния, выловленная у берегов Сахалина в числе первых, которая сначала жила в недостроенном океанариуме на Русском острове во Владивостоке, а потом просидела до открытия океанариума в Москве в какой-то ржавой цистерне на ВДНХ.

Эти три московские косатки живы и сейчас, если это можно назвать жизнью.

В 2016 и 2017 разрешение на вылов не давали, но в конце 2017 года двух косаток отловщики вывезли в Китай, утверждая, что они были выловлены в 2015 году. Скорее всего, их все-таки выловили незадолго до продажи.

Судьба еще трех косаток до сих пор неизвестна. Итого была выловлена, по сведениям зоозащитников, 21 косатка.

В 2018 выловили сразу 12, правда, одну отловщики, говорят, что отпустили в море. А одна «убежала» из «китовой тюрьмы», как и еще три белухи. Скорее всего, «убежавшей» косаткой был Кирилл, состояние здоровья которого особенно беспокоило ученых. Официально известно лишь, что мормлек пропал из первой вольеры, где и жил Кирилл.

В 2019 году вылов косаток не предусмотрен, зато недавно ВНИРО озвучил планы на 2020 год. В документах, подготовленных к общественным слушаниям, была предусмотрена и квота на косаток, что возмутило общественность. Слушания в апреле не состоялись, были перенесены на конец мая, но в новых документах косаток уже нет, хотя другие мормлеки остались. 42 белухи хотят выловить в культурно-позновательных целях. И поскольку в России нет столько океанариумов, видимо, идет речь снова о продаже за рубеж.

На сегодняшний день косаток и белух ловит только Россия. Впрочем, есть страны и менее гуманные: в Японии вылавливают дельфинов и китов-полосатиков и используют в пищу.

В США их не ловили, но разводили в искусственных условиях, а сейчас это запрещено. По данным «Гринписа» из Америки в Китай косаток не продают, а в китайских океанариумах сейчас живет чуть больше 20 косаток. Как минимум 15 – русские.

Проблема в том, объясняют ученые, что существует два вида косаток. Рыбоядных в природе несколько тысяч, но отловщики в них не заинтересованы. Попытки их вылова заканчивались неудачей, эти животные просто гибли. Плотоядные косатки в отличие от рыбоядных охотятся на тюленей, котиков, выходят для этого на мелководья. Им привычнее жить на небольших глубинах. Их легче ловить, дрессировать и проще содержать в океанариумах. Но плотоядных в природе всего несколько сотен, меньше, чем Амурских тигров.

В Росрыболовстве, кстати, версию разделения на плотоядных и рыбоядных не поддерживают.

Сахалинская организация «Друзья океана» в 2018 году попробовала организовать независимый мониторинг и выяснить, следуют ли отловщики российскому законодательству, как ловят животных, не гибнут ли попутно косатки. Есть версия, что отловщики охотятся в основном детенышей – их проще поймать, проще транспортировать, проще дрессировать - взрослых уже не переучишь. Они живут семьями, естественно, родители пытаются защищать малышей, а отловщикам приходится отделять их от группы различными методами. Вплоть до того, что в них стреляют – так говорят ученые. По мнению Оганеса Таргуляна, которое поддерживают и другие зоозащитники, на одну выловленную косатку гибнет еще одна просто так. То есть вылов 12 косаток мог привести к тому, что из популяции изъято значительно больше.

Так это или нет, выяснить не удалось. «Друзья океана» пытались следить за отловщиками в открытом море, но те, по их словам, жестко реагировали и даже обещали стрелять. Потом кто-то пришел в их лагерь на берегу, пока они были в море, слил бензин, поломал рации. Наверное, медведи, шутят общественники. В такой ситуации пришлось сворачивать экспедицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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