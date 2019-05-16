На Дальнем Востоке расследуют трагедию на борту крупнейшей плавбазы в мире

В редакцию «Комсомолки» поступило видео, на котором запечатлено, как член экипажа плавбазы «Всеволод Сибирцев» выпадает в иллюминатор во время стоянки в порту Владивостока. При этом свидетели уверяют, что мужчину, который сейчас находится в реанимации, вытолкнули, однако следствие пока не подтверждает криминальный подтекст.

Согласно дате на видео, трагедия разыгралась еще 6 мая, но известно о ней стало лишь накануне, благодаря огласке общественности. В причинах происшествия еще разбираются специалисты. По неофициальной информации, моряк оказался за бортом после ссоры с коллегами. Официальная версия появится лишь после проведения соответствующей проверки. На данный момент известно, что травмы получены пострадавшим именно после падения с высоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709013" frameborder="0"></iframe> Из иллюминатора плавбазы выпал человек.Падение запечатлела камера наружного наблюденияМилана СОКОЛ

Для разъяснения ситуации «Комсмолка» обратилась в Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Дарья Немцева прокомментировала, что ведомство осведомлено о случившемся, однако на данный момент еще проводится процессуальная проверка, которой занимается транспортная полиция. Специалисты держат дело на контроле, и готовы принять материал от коллег в работу.

Приморская редакция также обратилась в Управление на транспорте МВД России по ДФО. Пресс-служба управления подтвердила информацию о разыгравшейся трагедии. 6 мая с плавбазы «Всеволод Сибирцев» сорвался мужчина 1977 года рождения. С множественными тяжкими травмами он был доставлен в реанимацию. Уже сегодня будет принято решение о передаче материала в следственный комитет. Решение об отказе или возбуждении уголовно дела будет принято во время процессуальной проверки.

Корреспондент «КП»-Владивосток» связался с пресс-службой группы компаний «Доброфлот», которой принадлежит плавбаза. Журналисту издания удалось выяснить, что «Всеволод Сибирцев» уже отчалил от берегов Владивостока в очередной рейс. Однако получить официальный комментарий по поводу трагического инцидента, пока не вышло. Специалисты приморского офиса сослались на отсутствие полномочий и перенаправили к московским коллегам, у которых еще не начался рабочий день.

По словам очевидцев, травмированный моряк впал в кому. «КП»-Владивосток» следит за развитием событий.

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