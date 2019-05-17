Кусто против: океанолог призывает правительство РФ одуматься

Команда Жана-Мишеля Кусто, посетившая весной «китовую тюрьму» на юге Приморья, призывает правительство Российской Федерации пересмотреть план выпуска косаток непосредственно в бухте Средняя.

В среду, 15 мая, ученые озвучили рекомендации выпустить 10 косаток, содержащихся на базе передержки в бухте Средняя, непосредственно у берегов южного Приморья к концу мая - началу июня. Новый план ученых не учитывает рекомендации международной команды океанологов, которые считают оптимальным выпуск непосредственно в месте отлова – в Охотском море.

- Этот план подвергает благополучие косаток неоправданному риску и ставит под угрозу их долгосрочное выживание, - сказал Кусто. – Мы не можем поддерживать или участвовать в плане освобождения, который ставит под угрозу здоровье, благополучие и выживание этих животных.

Однако Кусто добавил, что его команда по-прежнему готова предоставлять экспертную помощь и содействие для реализации ответственной программы реабилитации и выпуска, а также для мобилизации международных ресурсов, если такая помощь потребуется.

- Я верю, что россияне и люди во всем мире поддержат предложенный нами план, - сказал Кусто.

Напомним, летом 2018 году частные компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» отловили возле Шантарских островов в Охотском море 90 белух и 12 косаток. Одну косатку отпустили, остальных мормлеков доставили в специальный центр передержки в бухте Средняя в Японском море, чтобы потом продать в китайские океанариумы. Прокуратура нашла нарушения в действиях отловщиков, общественный резонанс заставил правоохранительные органы возбудить дело, а в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды разобраться с «китовой тюрьмой».

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