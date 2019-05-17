Первая открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье» продолжает свою работу

17 мая на территории «Приморского кольца» стартовал IV Международный Владивостокский Автосалон VIAS 2019. Выставка и презентация новых моделей авто, тест-драйвы, дрифт-экспо, фестиваль низких автомобилей, ретро-машин и даже презентация «Метро» - эти и другие мероприятия ждут гостей автосалона.

Радио «Комсомольская правда» - Приморье» не осталось в стороне от такого грандиозного по меркам автомобильного города события. Любой участник автосалона сможет попасть в эфир радиостанции КП, рассказать о своей компании, новейших технологиях в автомобильной отрасли, поделиться интересными проектами и не только.

Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» вещает в крупнейших городах края на FM волнах:

- Владивосток 90,4 FM

- Уссурийск 99,4 FM

- Находка 107,2 FM

Эфиры радио сопровождаются онлайн видео трансляцией на сайте DV.KP.RU.