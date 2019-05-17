2019-05-17T10:23:06+03:00
Общество

Первая открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье» продолжает свою работу

18 и 19 мая в рамках автосалона VIAS 2019 радио КП проведет серию прямых эфиров
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 мая на территории «Приморского кольца» стартовал IV Международный Владивостокский Автосалон VIAS 2019. Выставка и презентация новых моделей авто, тест-драйвы, дрифт-экспо, фестиваль низких автомобилей, ретро-машин и даже презентация «Метро» - эти и другие мероприятия ждут гостей автосалона.

Радио «Комсомольская правда» - Приморье» не осталось в стороне от такого грандиозного по меркам автомобильного города события. Любой участник автосалона сможет попасть в эфир радиостанции КП, рассказать о своей компании, новейших технологиях в автомобильной отрасли, поделиться интересными проектами и не только.

Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» вещает в крупнейших городах края на FM волнах:

- Владивосток 90,4 FM

- Уссурийск 99,4 FM

- Находка 107,2 FM

Эфиры радио сопровождаются онлайн видео трансляцией на сайте DV.KP.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Афера по-приморски: жительница Владивостока за месяц обокрала крупный банк на 28 миллионов рублей
«Учи, чтоб пропускали!» - невероятная наглость водителя во Владивостоке попала на видео
Шесть бесплатных квартир во Владивостоке подготовили для сирот
Почти 26 тонн субпродуктов из Аргентины не пропустили в Приморье
Во Владивостоке сегодня снова облачно и туманно
Телефонные «террористы» снова «заминировали» кинотеатр и торговые центры во Владивостоке
Во Владивостоке отремонтируют 15 улиц по национальному проекту
Новый виадук во Владивостоке поручили компании, провалившей строительство спортзала
Население Приморья сократилось почти на две тысячи человек за три месяца
Плохо лежало: уборщица «разбогатела» на полмиллиона рублей в Приморье
Сегодня во Владивостоке туман и морось, переходящая в дождь
Восемь километров убитой дороги на Русском острове заасфальтируют этим летом
АО "Восточный Порт" начало строительство сквера во Врангеле