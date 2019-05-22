2019-05-22T05:04:29+03:00
Общество

«Терминал Астафьева» завершает прохождение экологической экспертизы

Общественные слушания – важный этап прохождения госэкпертизы в рамках исполнения поручения президента РФ
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ОАО «Терминал Астафьева» во вторник, 21 мая, представил жителям Находки экологическую программу по деятельности предприятия. Часть мероприятий, включенных в программу, стивидор уже успешно внедряет. Общественные слушания – важный этап при прохождении государственной экологической экспертизы в рамках исполнения поручения президента РФ, озвученного весной прошлого года, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Разработчиком материалов по оценке воздействия работы компании на окружающую среду (ОВОС) и техзадания на проведение ОВОС выступило ООО «Центр аудита и консалтинга «Экопроект».

- В целом оценка воздействия предприятия на окружающую среду включает в себя определение воздействия на атмосферный воздух, воду, животный и растительный мир, но в силу специфики деятельности компании на общественных слушаниях мы сделали упор именно на оценку воздействия на атмосферный воздух. Рассказали общественности о качественных и количественных показателях, которые были получены при проведении оценки, о разработанных мероприятиях, которые уже частично внедрены и эффективность которых уже оценена. Полученные результаты позволяют нам с уверенностью сказать, что при внедрении и применении всех разработанных мероприятий можно достигнуть эффективного снижения выбросов угольной пыли более чем на 90%, - рассказала главный инженер ЦАК «Экопроект» Татьяна Паршукова.

Что касается конкретных мер «Терминала Астафьева», то это и ветрозащита, и пылезащита, и целый парк водяных пушек, и орошение угольных штабелей на складе стивидора, и наконец использование уникальной вакуумной уборочной машины на территории порта. Вообще «Терминал Астафьева» сегодня на каждом этапе перегрузочных работ внедряет лучшие практики и технологии – отсюда и такая высокая эффективность мероприятий. Например, высота раскрытия грейфера в работе стивидоров играет значительную роль – если она больше 2-х метров, то выброс угольной пыли увеличивается в 1,5 раза. За тем, чтобы такого не случалось, на предприятии строго следят – подтверждают жители микрорайона. Еще один пример бережного отношения к природе – использование защитных пологов при погрузке сыпучего груза на судно, что исключает просыпь в акваторию.

Татьяна Паршукова акцентировала внимание на том, что уже сейчас результат реализации программы очевиден – регулярные лабораторные замеры качества атмосферного воздуха в контрольных точках и на границе санитарно-защитной зоны «Терминала Астафьева» не показали превышения установленного нормативов. А все пункты экологической программы необходимо будет внедрить до конца 2020 года.

Жители микрорайона отметили, что пыли стало значительно меньше, однако от них прозвучали вопросы в продолжение недавнего заявления губернатора Приморского края Олега Кожемяко о переходе всех стивидоров на закрытую перевалку угля – о закрытой перевалке.

- В рамках общественных слушаний мы говорим именно о сегодняшних мероприятиях, но могу сказать, что до конца текущего года компания планирует полностью закрыть навесом железнодорожный фронт. Мы уже закончили переговоры и получили технические решения этого проекта. Плюс в рамках перехода на закрытую перевалку в этом году поэтапно начнем устанавливать конвейерную систему, - ответил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Общественные слушания – лишь один из этапов получения положительного заключения госэкспертизы. Стоит отметить, что информация о самих слушаниях, а также опросные листы были размещены в свободном доступе (в официальных СМИ, на сайте города и на сайте стивидора) за месяц до самих слушаний, поэтому на мероприятие пришли не только жители микрорайона Мыс Астафьева, но и других районов Находки.

На слушаниях был выбран представитель общественности, которому доверили контроль за тем, чтобы в протоколе слушаний были отражены все прозвучавшие мнения, – жительница микрорайона Астафьева, ветеран МВД Наталья Семенова.

- Я знакома со всеми мероприятиями, которые проводит стивидор. И сегодня жителям города в полном объеме представили экологическую программу, которая реализуется и будет реализована в будущем. Но уже сегодня жители микрорайона отмечают огромную разницу между тем, что было даже в 2016 году, и тем, что есть сейчас. Небо и земля – воздух стал гораздо чище, и экологическое состояние района в целом лучше. Очень радует, что частный бизнес повернулся лицом к людям, - отметила активистка.

По ее словам, не только экологическая, но и социальная программа «Терминала Астафьева» заслуживает высокой оценки. Масштабная программа включает в себя расселение аварийных домов, находящихся на границе промышленной зоны, программу по замене старых оконных и балконных конструкций на новые, спонсорскую помощь подшефной школе, адресную помощь жителям микрорайона, а также участие в субботниках.

Отметим, что во исполнение поручения президента ООО «Терминал Астафьева» 25 декабря 2018 года заключил Соглашение с федеральными органами исполнительной власти и согласовал план первоочередных мероприятий по пылеподавлению. В рамках этого плана выполнены мероприятия на сумму более 399 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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