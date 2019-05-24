2019-05-24T15:37:19+03:00
Общество

«Так нужно было сделать»: директор школы во Владивостоке после БДСМ-скандала прокомментировала свое желание уволиться

Оскандалившейся школе Галина Пугина отдала 30 лет жизни [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Последний звонок в стиле БДСМ бурно обсуждают в социальных сетяхПоследний звонок в стиле БДСМ бурно обсуждают в социальных сетяхФото: Социальные сети
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В дальневосточной столице одну из крупных и образцовых школ за номером 74 сотряс серьезный скандал. Выпускники 11б класса обхитрили преподавателей и устроили форменный беспредел с заклеенными сосками, полицейской формой и обнаженными торсами. Не выдержав, директор школы номер 74 написала заявление по собственному желанию.

- Да, да, я написала заявление на увольнение. Ну как не моя вина… В общем, надо было написать, - дрожащим голосом сказала корреспонденту «КП-Владивосток» Галина Пугина, директор МБОУ СОШ №74.

Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Галина Пугина проработала в учебном учреждении 30 лет, пять из них - в качестве руководителя. По словам бывших учеников школы номер 74, она строгий директор и не зная все подноготной, они очень удивились: как руководство могло допустить реализовать столь экстравагантный перфоманс нынешним выпускникам.

Последний звонок в стиле БДСМ бурно обсуждают в социальных сетях. Оскорбления сыпятся, в том числе, и на саму школу. Однако, как отметили в учебном учреждении, перфоманс одиннадцатиклассников был для них полной неожиданностью.

В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

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Последний звонок с БДСМ и «полицией»: в школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах

Разразился громкий скандал, из-за которого директор школы намерена уволиться, а школьниками заинтересовалась полиция (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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