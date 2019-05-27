Подпорная стена рухнула на припаркованные машины во Владивостоке

Неблагополучные прогнозы синоптиков относительно разгула стихии в Приморье, в очередной раз оправдались. Сильный дождь и порывистый ветер уже стали причиной разрушений во Владивостоке. В различных районах столицы Приморья подтоплены дороги и повалены деревья. На улице Ладыгина поздним вечером рухнула подпорная стена. Многотонная конструкция повредила сразу 4 авто. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

Некоторые машины не подлежат восстановлениюФото: Социальные сети

Тяжелые бетонные блоки упали на припаркованные машины возле дома № 11 на улице Ладыгина во Владивостоке. Под завали оказались погребены две машины. Как удалось выяснить «Комсомолке», основная часть конструкции рухнула на Nissan Х-Trail и Mitsubishi Pajero Sport. Также досталось Mitsubishi Delica, у авто оказалась придавлена передняя часть. Собратом по несчастью с соседями стал и владелец Toyota Vits, у которого задело задний бампер. Помимо блоков, вес каждого из которых около 1300 килограмм, на дорогу упал и столб с проводами.

Столб рухнул вместе с блокамиФото: Социальные сети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/711275" frameborder="0"></iframe> Подпорная стена упала на авто во Владивостоке.Видео: социальные сети

Жильцы многоэтажки уверяют, что печальных последствий можно было избежать, если бы ремонт подпорной стены был произведен своевременно. По словам местных жителей, они обращались во всевозможные инстанции, когда конструкция начала разрушаться и накренилась. Однако ответ был примерно один и тот же: Нет денег, ждите. В итоге ожидание растянулось на несколько лет и закончилось разрушением постройки. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Владельцам разбитых машин, как минимум две из которых не подлежат восстановлению, теперь предстоит найти виновных в сложившейся ситуации. По всей вероятности, деньги за испорченное имущество придется взыскивать через суд. По сообщениям жителей Владивостока, машины сегодня пострадали на нескольких улицах города. В основном из-за падения веток или стволов деревьев.

Основной удар пришелся на 2 автоФото: Социальные сети

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