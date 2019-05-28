«Я смотрел из окна, как бетонные блоки падают на мою машину»: владельцам погребенных под стенкой авто мэрия Владивостока возместит ущерб

Непогода вчера, 27 мая, как и сообщали синоптики, полностью проявила себя вечером. Ветер валил деревья, сносил крыши и обрывал провода, оставляя людей без света. Дождь тоже порезвился – затопил дороги и обрушил блоки подпорной стенки по улице Ладыгина, под которой были припаркованы машины.

Многотонные бетонные блоки начали падать на автомобили в 21:54. В этот момент Александр, владелец Mitsubishi Pajero Sport 2010 года, смотрел в окно и погружался в шоковое состояние – была машина, и вот ее нет. Следом за частично разрушающейся стенкой, по его словам, упал лестничный пролет.

Александр купил свое авто три года назад за 1,2 миллиона

- Мое авто и еще три машины оказались полностью погребены под бетонными блоками за пять секунд. Это все произошло на моих глазах. Восстановлению машины не подлежат. Четвертое авто частично повреждено, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Александр, владелец пострадавшей машины.

В администрации Владивостока владельцам погребенных под многотонной конструкцией авто сказали собирать документы для подачи иска о возмещении ущерба в судебном порядке. Александр купил свое авто три года назад за 1,2 миллиона и надеется, что удастся вернуть полную стоимость машины.

- На месте упавших блоков были люди из администрации и мэр, сказали, что будут возмещать. Представитель депутата сообщил, что, вроде как, поможет с юристами. Будем надеяться, что получится возместить ущерб, - добавил Александр.

Глава города поручил оперативно очистить территорию

Он добавил, что машины пока останутся на территории, пока ущерб не оценит независимая экспертиза. После авто, не подлежащие восстановлению, скорее всего, будут отправлены в утиль.

В пресс-службе администрации Владивостока добавили, что глава города поручил оперативно очистить территорию. Что касается обрушившейся лестницы, то решение о ремонте будут приняты после заключения специалистов.

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