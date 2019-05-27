2019-05-27T19:23:46+03:00
Происшествия

Разгул стихии в Приморье: сорванные крыши, упавшие деревья, разбитые авто

Шквальный ветер и сильный дождь стали причиной бедствий [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке упавшие деревья повредили десятки машин. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rusВо Владивостоке упавшие деревья повредили десятки машин. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus
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Дождь и порывистый ветер, местами достигающий до 22-27 метров в секунду, стали причиной разрушений в Приморском крае. Сорванные крыши, обрушившаяся на авто подпорная стена, частично затопленные улицы и упавшие деревья – это далеко неполный список неурядиц из-за разгула стихии. Прогнозы синоптиков, к сожалению оправдались.

Ветки деревьев перегородили проезд на Давыдова. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Ветки деревьев перегородили проезд на Давыдова. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

По сообщениям очевидцев, из-за сильных порывов ветра слетели большие листы обшивки крыши одного из детских магазинов на Угольной.

В магазине на Угольной частично сорвало крышу.Видео: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Порывы ветра частично повредили крышу и в магазине, расположенном в районе «Зари» во Владивостоке.

Еще один магазин чуть не остался без крыши.Видео: Инстаграм-паблик dps.сontrol

Основными заложниками непогоды в регионе оказались автомобилисты. Помимо пробок, сковавших главные магистрали приморской столицы, в связи с большими лужами и подтоплением дорог, водителям пришлось искать пути объезда из-за упавших деревьев. Уже по традиции затопило пригород Владивостока, район стадиона «Строитель», под мостом на Воропаева и низины на Спортивной, Школьной и в центре города.

Затопило пригород Владивостока.Милана СОКОЛ

По сообщениям очевидцев, дерево упало на Океанском проспекте, 97. При этом ствол не только полностью перегородил проезд, но и повредил авто. Владельцы машины уверяют, что звонки в ГИБДД, управляющую компанию и даже аварийным комиссарам, не принесли результата.

Дерево перегородило проезд и задело машину.Видео: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Большое дерево упало во дворе дома № 4 на Багратиона. Местные жители сетуют, что раньше обращались в коммунальные службы и просили спилить сухой ствол.

Еще одно дерево упало из-за ветра во Владивостоке.Видео: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

На дорогу попадали ветки деревьев на улице Давыдова, серьезно осложнив проезд. На этой же улице из-за упавшего дерева пострадал кроссовер.

Проезд на Давыдова во Владивостоке крайне осложнен.Видео: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Сломанные деревья также повредили машины на Весенней, Камской и на проспекте Красного Знамени.

Дерево упало на машину возле дома №100 на проспекте Красного Знамени. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Дерево упало на машину возле дома №100 на проспекте Красного Знамени. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

«КП»-Владивосток» также писала про обрушение подпорной стены на Ладыгина. В результате обвала погребены оказались две машины и еще две изрядно пострадали. Также упал электрический столб, полностью перегородив проезд во дворе. Жильцы дома ругают местные власти, за бездействие, уверяя, что все коммунальные службы давно были осведомлены о печальном состоянии стены.

Подпорная стена упала на припаркованные машины. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Подпорная стена упала на припаркованные машины. Фото: Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Подпорная стена рухнула на припаркованные машины во Владивостоке

Дубль два: после обеда Приморье окажется во власти сильных дождей и ветра

ИСТОЧНИК KP.RU

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