Алексея Резниченко, спасшего из пожара в Фокино двух детей, представят к награде

Алексей Резниченко, рискуя собственной жизнью, спас двоих детей во время пожара. В связи с этим возник вопрос о заслуженной награде жителя города Фокино. Ведь ранее подобные случаи уже были, тогда вопрос о награждении был поднят незамедлительно. Мужественный поступок скромного парня не может оставаться незамеченным.

Как выяснилось, храбрец является сотрудником ГУФСИН России по Приморскому краю. После произошедшего юноша также продолжил заниматься своими делами, коллег о случившемся не оповестил. Начальство Алексея узнало обо всем, когда начали поступать звонки от журналистов с просьбой дать контактные данные их сотрудника.

- Алексей является нашим сотрудником уже на протяжении долгого времени. Молодой человек всегда с чувством толка подходит к работе и выполняет все свои обязательства. Ничего плохого за ним не замечалось. Коллеги отзываются о нем как об ответственном, честном, волевом парне. По природе своей Алексей скромный человек и мало с кем делится подробностями свой жизни. О том, что он попал в такую ситуацию, никому не рассказал, - сообщил корреспонденту «КП» - Владивосток» сотрудник ФСИН.

Героический поступок Алексея заслуживает соответствующий награды. Руководство ГУФСИН России по Приморскому незамедлительно начало принимать активные действия по этому поводу.

- Мы были приятно удивлены, что в наших рядах работают такие люди, как Леша. Его поступок заслуживает должного внимания. Мы сделаем все возможное, чтобы коллега был вознагражден по заслугам, - заявляет сотрудник ФСИН.

По информации пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю, руководство будет ходатайствовать перед ГУ МЧС России по Приморскому краю о представлении Алексея к награде. На данный момент идет оформление всех необходимых документов, после чего состоится торжественное награждения Алексея Резниченко за его героический поступок.