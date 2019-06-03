2019-06-03T06:05:56+03:00
Общество

«Терминал Астафьева» провел пробную отгрузку угля с применением закрытых технологий

«Терминал Астафьева» начал погрузку угля на суда с применением судопогрузочной конвейерной машины Telestak. Эта установка стала первым звеном комплекса закрытой перевалки угля, переход на который будет осуществлен до 2020 года в соответствии с Поручением
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В рамках выполнения поручения, «Терминал Астафьева» завершил проектирование конвейерной линии закрытого типа производительностью 1500 тонн в час. Конвейерная линия произведена в Республике Корея по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и уже доставлена на территорию предприятия. Монтаж конвейерной линии будет завершен в текущем году.

После ввода в эксплуатацию, уголь со склада будет подаваться по закрытой ленте транспортера на причал, где с помощью судопогрузочной машины будет поступать в трюм судна. Таким образом, будет полностью исключен контакт угля с окружающей средой и осуществлен переход от грейферной перегрузки к применению современных безопасных технологий.

Также в рамках перехода на закрытый тип перевалки угля, ведется проектирование крытого навеса над железнодорожным фронтом выгрузки. В апреле делегация «Терминала Астафьева» вернулась из Австрии, где был подписан контракт на строительство навеса. Кроме того, в круглосуточном режиме экологическую безопасность предприятия контролирует автоматизированный Центр управления. Он координирует работу 19 пылеподавляющих установок, из которых 4 имеют самый большой на Дальнем Востоке радиус покрытия до 150 метров. По периметру предприятия возведены пылеветрозащитные экраны высотой 25 метров, на которых размещена двухслойная сетка производства Республики Корея и аэродинамические защитные панели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На каникулах - в школу: детские лагеря заработали во Владивостоке
Новый светофор появится во Владивостоке
В Приморье успешно провели операцию на работающем сердце
Накануне летних каникул энергетики Приморья напомнили школьникам об электробезопасности
Более полумиллиона рублей заплатят компании-перевозчики во Владивостоке
В ДТП на острове Русский пострадали две женщины
Примгидромет эвакуировали во Владивостоке
Во Владивостоке под самосвалом провалился асфальт
В Приморье ищут семилетнюю девочку
Погода во Владивостоке 3 июня 2019 года: туман, небольшой дождь и до +19°C
Полиция расследует подробности еще одного смертельного ДТП в Приморье
Тела китайских туристов, погибших в автокатастрофе, кремировали в Приморье
Вынес даже духи: жительница Приморья поплатилась за свою доверчивость
Пьяная рецидивистка без документов, устроила ДТП, скрываясь от полиции в Артеме
Загоревшийся диван едва не лишил крова две приморские семьи
Теплым выходным завершится неделя в Приморье
Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке
Житель Владивостока едва не утонул во время рыбалки из-за спущенной резиновой лодки
Школы Хасанского района отремонтируют по поручению губернатора Приморья
Во Владивостоке снова перекроют дороги
Приморский океанариум стал съемочной площадкой для китайского шоу
Сегодня пригородные электрички Приморья начинают ходить по новому расписанию
Погода во Владивостоке 1 июня 2019 года: во Владивостоке до +23, возможен небольшой дождь