2019-06-11T11:07:21+03:00
Здоровье

Илона Юрьевна Курникова: КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

Врач-офтальмолог, страболог, врач высшей категории, участник номинации «Доктор года-2019»
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Илона Юрьевна Курникова. Врач-офтальмолог, страболог, врач высшей категории, участник номинации «Доктор года-2019»Илона Юрьевна Курникова. Врач-офтальмолог, страболог, врач высшей категории, участник номинации «Доктор года-2019»
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Врач-офтальмолог, страболог, врач высшей категории. Стаж работы по специальности - 20 лет. В амбулаторно-поликлиническом отделении и кабинете охраны зрения детей КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» работает с 2009 года. Имеет печатные работы.

Илона Юрьевна обладает огромным практическим опытом и теоретическими знаниями в детской офтальмологии. Тысячи маленьких пациентов получили квалифицированную помощь, и при этом каждому она уделяет достаточно внимания, радуется их успехам, помогает преодолеть недуг.

В последнее время все чаще среди офтальмологических заболеваний отмечается рост близорукости, которую называют болезнью цивилизации, поскольку она связана с научно-техническим прогрессом, прочно вошедшими в нашу жизнь компьютерами и гаджетами. Однако, как считает доктор Курникова, важно выявить заболевание на ранней стадии и начать лечение. Профилактика - залог сохранения зрения у детей и подростков.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

В регистратуре КГБУЗ «ВКДЦ» по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 169\171;

По телефону 8 (423) 222 28 23;

Через электронную запись на сайте: на открывшейся страничке среди лечебных учреждений необходимо найти «Владивостокский клинико-диагностический центр», амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение (АПОО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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