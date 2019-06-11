КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

Главный врач: Анжела Асылбековна Кабиева, главный внештатный специалист ДЗ Приморского края по профилактической медицине, член Общественного экспертного совета по вопросам здоровья Приморского края, член всероссийской организации «Лига Здоровья нации» и Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по популяризации ЗОЖ.

Информация о клинике:

Владивостокский клинико-диагностический центр – это современное медицинское учреждение, где используются наиболее передовые, инновационные методики для улучшения качества жизни приморцев, сохранения их физического и психического здоровья, формирования ответственного отношения людей к своему организму и здоровью. В составе ВКДЦ – шесть подразделений: городское амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение, аллерго-респираторный центр, отделение психотерапии и психопрофилактики, отделение медико-социальной помощи, центры здоровья для взрослых и детей, краевой центр медицинской профилактики. Каждому из них есть чем гордиться!

Высокий профессионализм команды, наличие высокотехнологичного оборудования, участие специалистов в важнейших профильных конференциях и симпозиумах в России, освоение лучших мировых практик позволяют центру неизменно занимать высшие строчки отраслевого рейтинга. Так, врачи ВКДЦ ежегодно удостаиваются наград высшей пробы на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

Быть лидером приморской медицины медучреждению позволяют и востребованные временем проекты. Один из них - «Прогулка с врачом» - уже стал визитной карточкой медучреждения. Уникальной инициативой сегодняшнего дня можно назвать создание на базе Владивостокского клинико-диагностического центра первой в России клиники радости. Как считает главный врач ВКДЦ Анжела Асылбековна Кабиева, смехотерапия – это эффективная, доступная и простая методика, которая способствует снятию физического, психического и эмоционального напряжения, а также укреплению иммунной системы и снижению вероятности развития респираторных заболеваний. Главная задача каждого проекта – научить жителей Приморья быть здоровыми!

Контактные данные:

Г. Владивосток, 690001, ул. Светланская, д. 131;

Тел./факс (423) 226-39-99;

Эл.почта: muz_kdcvn@mail.ru;

Сайт: http://vkdc.vladmedicina.ru.