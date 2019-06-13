Вслед за Шивелучем на Камчатке пепел выбросил вулкан Ключевской

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала активность Ключевской сопки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до шести тысяч метров. К слову, высота самой сопки - 4 750 метров.

По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, выброс произошел утром в четверг, 13 июня. Под действием ветра пепловый шлейф распространился в западном и северо-западном направлении от вулкана.

Оперативные дежурные единые дежурно-диспетчерские службы доложили в МЧС, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатки не наблюдается. Также не затронуты и трассы движения воздушных судов в районе вулкана - их просто там нет. Туристические группы по состоянию на 13 июня не зарегистрированы.

Специалисты присвоили вулкану «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в День России на Камчатке активизировался и вулкан Шивелуч. Высота пеплового столба составила до 4 500 метров.