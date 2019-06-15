2019-06-15T06:01:28+03:00
Общество

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей

Благотворительный аукцион фонда «Сохрани жизнь» собрал вместе представителей власти, бизнеса и общественных организаций Владивостока
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Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна ГустоТигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо
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Более 2 млн рублей собрали участники благотворительного фонда «Сохрани жизнь» «Рисую! Мечтаю! Живу!». Все средства будут направлены на помощь детям с онкогематологическими заболеваниями Приморского края. Все 17 лотов, созданных подопечными фонда «Сохрани жизнь» и известными людьми края, нашли своих владельцев, сообщает пресс-служба фонда.

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

Холл перед Малым залом Приморской сцены Мариинского театра на несколько часов стал площадкой для художественной выставки. Здесь прошел благотворительный аукцион «Рисую! Мечтаю! Живу!» фонда «Сохрани жизнь». Мероприятие проходит в Приморье уже 9 лет, но впервые к нему присоединился глава региона.

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

- Сегодня действительно важный день - здесь собрались люди, небезучастные к чужой беде. Душой и сердцем переживающие за тех, кто нуждается в помощи. Наша поддержка может дать человеку жизнь, надежду на будущее. Особенно важна она детям, у которых еще все впереди. Дети, которые будут продолжением нашей жизни и, следуя этому примеру, будут оказывать помощь любому попавшему в беду человеку, - отметил Олег Кожемяко.

Как отметили все участники художественного-терапевтического проекта, несмотря на тяжелое заболевание, дети остаются детьми – с желанием играть, смеяться, веселиться. Картины получились очень светлыми и яркими. Каждая рассказывает о мечтах малышей, отражает их надежды и желания.

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

- О фонде я узнала в феврале 2019 года. Я сразу сказала, что готова поддерживать, помогать, но только на расстоянии. Тема болезни детей, тем более, онкологии, для меня, как, наверное, для любой женщины тяжела. Но в мае нас пригласили принять участие в создание картин. Честно говоря, я думала, что не смогу зайти в отделение. Но оказалось, что там совершенно домашняя атмосфера - дети играют, смеются, мамы радуются каждому позитивному событию. Поэтому давайте не будем бояться и поможем малышам! А деткам желаю выздоровления! - представила свое произведение Ирина Герасименко.

Одной из участниц концертной программы, сопровождавшей благотворительный аукцион, стала бывшая подопечная фонда Алина Петрова. В три года у девочки диагностировали рак. Для лечения необходима была большая сумма, которой у семьи не было. Мама Алины Валерия Петрова обратилась за помощью в благотворительный фонд «Сохрани жизнь», совместными усилиями болезнь удалось победить. Сейчас Алина активно участвует в мероприятиях фонда, приезжая поддержать маленьких пациентов: рассказывает о своей истории, вдохновляет детей и вселяет надежду и веру в лучшее. Кроме того, девочка активный участник всех важных для города и края мероприятий, выступая на различных площадках в составе группы детского продюсерского центра «Star Kids Vinograd».

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

Тигры, мосты и крепость – картины онкобольных детей оценили в 2 млн рублей. Фото: Татьяна Густо

Все собранные на мероприятии средства пойдут на помощь детям с серьезными заболеваниями. В частности, на оплату необходимых лекарств, анализов, не входящих в государственную программу, авиабилеты для отправки детей и их близких на лечение в клиники Центральной России.

- Государство очень много вкладывает средств в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Но эта болезнь, которая не всегда поддается стандартным протоколам лечения. И вот для таких, индивидуальных случаев, и нужна поддержка фондов и неравнодушных людей: оплата билетов для перелета на диагностику в центр России, проведение дополнительных исследований, приобретение лекарств и многое другое. Мы всегда рады любой поддержке и она никогда не бывает лишняя, - говорит директор фонда Светлана Горковенко.

Напомним, сейчас в Приморье идет работа по модернизации онкологической службы. Только по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году предусмотрено свыше 400 миллионов рублей на новое высокотехнологичное оборудование. Кроме того, с этого года врачи края получают вознаграждение за раннее выявление онкологических патологий у пациентов.

В планах - открытие новых первичных кабинетов онкопомощи, а также лицензирование дневных стационаров по этому профилю в муниципалитетах края.

- Безусловно, наш онкогематологический центр имеет хорошую историю - он был создан одним из первых, в 1991 году. В нем проводится лечение по европейским стандартам, поэтому мы видим результаты, и то, что наша помощь не проходит бесследно. Конечно, в деле борьбы с онкологией важно и внебюджетное финансирование, которое проходит через фонды, такие как «Сохрани жизнь, - подчеркнул губернатор.

Только на самом аукционе удалось собрать 2 649 тысяч рублей. Еще 185 тысяч пожертвовали гости в течение вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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