2019-06-16T04:51:41+03:00
Происшествия

Пожар охватил один из корпусов «Примринга»

В администрации спорткомплекса обещают, что происшествие не отразится на работе [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Пожар на Примринге. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краюПожар на Примринге. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
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Рано утром в воскресенье, 16 июня, на территории ТРК «Приморское кольцо» загорелся один из корпусов. Как уточнили представители комплекса, возгорание началось со склада спортивной одежды компании-арендатора.

Сигнал поступил на пульт пожарной охраны в Артеме в 5.34, через две минуты пожарные были на месте. В 8.01 пожар был локализован, а в 8.11 ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет.

Огонь объял второй этаж здания. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Огонь объял второй этаж здания. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

- Происшествие не отразится на работе объекта. ТРК «Приморское кольцо» работает по расписанию, - сообщили «Комсомолке» в администрации ТРК «Приморское кольцо».

На тушение пожара ушло более двух часов. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

На тушение пожара ушло более двух часов. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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