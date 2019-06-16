Пожар охватил один из корпусов «Примринга»

Рано утром в воскресенье, 16 июня, на территории ТРК «Приморское кольцо» загорелся один из корпусов. Как уточнили представители комплекса, возгорание началось со склада спортивной одежды компании-арендатора.

Сигнал поступил на пульт пожарной охраны в Артеме в 5.34, через две минуты пожарные были на месте. В 8.01 пожар был локализован, а в 8.11 ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет.

Огонь объял второй этаж здания. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

- Происшествие не отразится на работе объекта. ТРК «Приморское кольцо» работает по расписанию, - сообщили «Комсомолке» в администрации ТРК «Приморское кольцо».