«Как проститутки по дороге шастают»: приморская мотодевочка дала откровенное интервью

Самая известная мотодевочка Владивостока нынешнего сезона Элина Олесик, известная в инстаграме под ником Aleksaboo, опубликовала в своем профиле довольно откроенное интервью. В нем девушка признается, что гоняет «в лайтовом режиме» со скоростью 200 километров в час, и кроме того ее дважды штрафовали за езду без прав - на 5 и на 15 тысяч рублей.

Элина признает, что подвергает свою жизнь смертельной опасности, но есть у нее претензии и к автомобилистам.

- Это другие люди подвергают опасности мотоциклистов. Когда перестраиваются. Как проститутки по дороге шастают. Он посередине едет, у него свободная полоса – ну поезжай ты прямо. Зачем перестраиваться? – возмущается Элина.

Девушка обратилась к водителям автомобилей и предупредила, что если они видят в зеркале заднего вида мотоцикл, то не стоит думать, что он едет со скоростью 40 километров в час. Скорее всего, он едет со скоростью 140, а может и 240.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714921" frameborder="0"></iframe> Звезда инстаграма из Приморья Элина Aleksaboo Олесик.

Во время интервью Элина отвечала на довольно откровенные вопросы. Так, она призналась, что никогда не занималась сексом на мотоцикле, ее первая любовь – девочка, а сейчас она любит только мотоцикл. А еще она ненавидит, когда парни просят ее прокатить.

Отвечая на вопрос, что бы она попросила у Путина, Элина пожелала, чтобы в России разрешили ездить со скоростью 300 километров в час, убрали камеры и чтобы «не пускали тупых телок за руль».

Девушка прославилась быстрой ездой и откровенными фотосессиями. Фото: instagram.com/aleksaboo

Байкерша призналась, что дважды попадала в ДТП. Один раз она столкнулась с автомобилем, за рулем которого сидела девушка-ученик.

- Я приехала ей в задницу, но я считаю, что я не виновата. Я орала, что она никогда в жизни не получит права, бежала к ней драться. Короче, какого хрена делать маршруты возле моего дома? Лучше туда не ехать, и все. Не учите там никого ездить, - подытожила Элина.

Элина Олесик катается на байке уже не первый год, но особое внимание СМИ на нее обратили в нынешнем сезоне. Не только из-за безбашенного стиля вождения на мотоцикле Suzuki GSX-750, но и благодаря сексуальным фотографиям девушки, которые она публикует в своем инстаграме. Сейчас у нее больше 170 тысяч подписчиков, а каждый новый пост собирает десятки тысяч лайков.

Девушке 23 года, ее рост 158 сантиметров, вес – 48 килограмм.