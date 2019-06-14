В квитанции за тепло добавят информации

Ряд новшеств ожидает абонентов АО «Дальневосточная генерирующая компания»,в том числе и жителей Приморского края, в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме». С июня изменения в законодательстве позволят владельцам квартир платить за отопление по индивидуальным приборам учета тепла, а собственникам помещений, в которых технической документацией на МКД не предусмотрено наличие приборов отопления или предусмотрены индивидуальные источники тепловой энергии (например, электрические радиаторы), - оплачивать часть общедомовых расходов на отопление многоквартирного дома.

В связи с этим в июньских квитанциях за свет и тепло потребители увидят новые графы и дополнительную информацию, на основе которой ведется начисление платы за услугу теплоснабжения.

Во-первых, над таблицей расчетов появятся 2 новые строчки: суммарная площадь отапливаемых помещений в доме (1), а также суммарная площадь неотапливаемых помещений (2) и помещений, где установлены индивидуальные приборы учета тепла (3). Эти значения участвуют в расчете платы за услугу отопления в жилых и нежилых помещениях (при отсутствии индивидуального прибора учета тепла в квартире), а также за услугу отопления мест общего пользования.

Во-вторых, под таблицей расчета платы за тепло в строчке «способ расчета объема потребления» добавлен пункт №7 «Расчетный норматив по индивидуальным приборам учета (ИПУ) тепловой энергии» (4). Этот способ применяется для квартир, не оборудованных ИПУ тепловой энергии, расположенных в домах, оборудованных общедомовыми приборами (ОДПУ).

Указанный норматив, согласно правилам, определяется следующим образом: суммарный расход тепла по показаниям ИПУ по всем помещениям, где они установлены, делится на общую площадь помещений оборудованных ИПУ. Таким образом, получается средний расход тепловой энергии на 1 кв. метр в этом доме. Для расчета платы за тепло, потребленное в квартирах без ИПУ, расчетный норматив умножается на площадь помещения без ИПУ.

В таблице расчетов цифра, обозначающая способ расчета объема потребления тепла, располагается в строчке «Отопление» и графе «Способ расчета/размер повышающего коэффициента» (Цифра 7). В графе «Нормативы потребления» в строчке «Отопление» потребитель найдет ту цифру, которая соответствует расчетному нормативу по ИПУ тепловой энергии в данном МКД (способ №7).

Величина расчетного норматива приведена в столбце «Справочная информация» (5).

В-третьих, в таблице «Показания ОДПУ» появилась строка, где указан объем тепловой энергии по всем помещениям, оборудованным ИПУ тепловой энергии (6). Именно эти данные используются для определения «расчетного норматива по ИПУ тепловой энергии» (способ расчета №7).

По вопросам начисления, перерасчета и оплаты горячей воды, тепловой и электрической энергии, начислений пени за просрочку платежа, доставки платежных документов, получения справок, изменений сведений в лицевом счете, качества услуг обращайтесьпо следующим адресам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., Сб.09:00-17:00, без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. А. Щетининой, 2, лайт-офис, 3-й этаж ТЦ «Снеговая падь» (Пн.-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а (Пн.-Пт. 09:30-18:30 ч., Сб.10:00-13:00, без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (Чт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (Пн.-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

А также на телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный).