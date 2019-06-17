Погодный оптимизм: в Приморье пришло долгожданное тепло, но ненадолго

Июнь в Приморье продолжает держать марку летнего месяца с самой неустойчивой погодой. Текущая неделя не станет исключением: несмотря на благополучное солнечное начало, уже через пару дней край вновь окажется во власти дождей.

Припекать солнышко на этой неделе будет только два дня – в понедельник (17 июня) и среду (19 июня). Синоптики советуют жителям и гостям региона по полной насладиться теплыми деньками – воздух во Владивостоке прогреется до +20 градусов, а в Находке и Уссурийске температура будет на два-три градуса выше.

Без осадков и немного прохладней из-за юго-восточного ветра будет во вторник (18 июня) и в пятницу (21 июня). Вечером, 18 июня, есть вероятность небольшого дождя. Также весьма вероятны осадки и усиление ветра в четверг (21 июня.

- Такая переменчивая погода характерна для начала лета и особенно для Владивостока. По краю все-таки немного теплее, но при этом нормально, что периодически проходят небольшие кратковременные дожди, - рассказал в эфире радио «КП-Приморье» Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

Он также отметил, что конца июня теплая погода будет периодически наведываться в регион. Лето начнет брать бразды правления в Приморье в июле.

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