2019-06-18T11:27:36+03:00
Общество

Кирилла и Мефодия во Владивостоке закрывают на реставрацию

Город останется без святых до конца строительства музейно-театрального комплекса
Сергей БАЛАНОВ
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Памятник Кириллу и Мефодию на Орлиной сопке. Фото: пресс-служба мэрии ВладивостокаПамятник Кириллу и Мефодию на Орлиной сопке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока
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Один из самых известных памятников Владивостока - Кириллу и Мефодию на видовой площадке бывшего ДВГТУ – в ближайшее время закроют специальным коробом, сообщили в управлении дорог и благоустройства горадминистрации.

Белого света святые не увидят до тех пор, пока на Орлиной сопке не завершится строительство музейно-театрального комплекса, ради которого снесли корпуса университета. Затем сам памятник отремонтируют и снова откроют для посетителей.

- Сейчас скульптура и постамент находятся в не очень хорошем состоянии, принято решение о закрытии его на дальнейший ремонт, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Вероятно, к реставрации привлекут автора этой композиции скульптора Эдуарда Барсегова, с которым недавно встречались сотрудники управления благоустройства.

Специальной защитной конструкцией специалисты МУП «Содержание городских территорий» накроют скульптуру уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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