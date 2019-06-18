Кирилла и Мефодия во Владивостоке закрывают на реставрацию

Один из самых известных памятников Владивостока - Кириллу и Мефодию на видовой площадке бывшего ДВГТУ – в ближайшее время закроют специальным коробом, сообщили в управлении дорог и благоустройства горадминистрации.

Белого света святые не увидят до тех пор, пока на Орлиной сопке не завершится строительство музейно-театрального комплекса, ради которого снесли корпуса университета. Затем сам памятник отремонтируют и снова откроют для посетителей.

- Сейчас скульптура и постамент находятся в не очень хорошем состоянии, принято решение о закрытии его на дальнейший ремонт, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Вероятно, к реставрации привлекут автора этой композиции скульптора Эдуарда Барсегова, с которым недавно встречались сотрудники управления благоустройства.

Специальной защитной конструкцией специалисты МУП «Содержание городских территорий» накроют скульптуру уже в ближайшее время.