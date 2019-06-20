Генпрокуратура арестовала счета бизнес-империи экс-мэра Владивостока

Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий бизнес-империи Игоря Пушкарева, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей. В «Востокцементе» считают, что из-за этого 5 тысяч семей в Приморье и других регионах могут остаться без средств к существованию.

Речь идет про АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются.

Арест наложен 31 мая 2019 года, однако известно об этом стало только 20 июня. В компании выступили с заявлением.

- Арест счетов предприятий неизбежно приведет к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Конечный итог подобного положения вещей - остановка предприятий и увольнение сотрудников - 5 000 семей могут остаться без средств к существованию. Это повлечет за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия), - говорится в сообщении на официальном сайте «Востокцемента».

В компании предупредили, что в случае остановки предприятий из-за ареста счетов не смогут обеспечить клиентов необходимыми строительными материалами.

Арестованного в 2016 году Игоря Пушкарева обвинили во взяточничестве и превышении полномочий и приговорили к 15 годам колонии, его брата Андрея — к 7 годам условно, а бывшего директора МУПа «Дороги Владивостока» - к 10 годам. Приговор в законную силу не вступил. Суд оштрафовал каждого на огромную сумму — 1,5 миллиарда на троих.

В генпрокуратуре решили, что пока Игорь Пушкарев находился у власти, между подведомственным ему учреждением «Дороги Владивостока» и группой компаний «Востокцемент», де-юре принадлежащей его брату, было заключено не менее девяноста контрактов по поставке строительных материалов и получено по ним более 3,2 млрд рублей. Арбитражный суд Приморского края признал эти панибратские отношения картельным сговором.