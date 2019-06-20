Из-за приморской «китовой тюрьмы» в России поменяют законы

Первый вопрос о Приморском крае во время прямой линии Владимира Путина 20 июня ожидаемо коснулся «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Журналисты вышли в эфир прямо из центра передержки, где ждут выпуска на свободу 10 косаток и 87 белух. Более полугода проблема никак не решалась, но именно сегодня, перед самой прямой линией, отловщики и ученые официально начали операцию по освобождению китов.

Первые шесть белух и две косатки в специальных ваннах с морской водой погрузили в фуры и отправили в Хабаровский край. Им предстоит преодолеть более 1800 километров, животных выпустят там, где выловили – в районе Шантарских островов в Охотском море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Владимир Путин посмотрел сюжет о выпуске, который длился несколько минут, а потом объяснил, почему его поручение – решить судьбу китов до 1 марта – оказалось так сложно.

- Проблема известна, - сказал Владимир Путин, - понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, на сколько я себе представляю, стоят около 100 миллионов долларов. Поэтому «заинтересантов» много, и проблема поэтому непросто решается. Где большие деньги, там всегда сложности с решением. Слава богу, движение началось.

Затем президент предоставил слово вице-премьеру Алексею Гордееву, который сообщил, что из-за «китовой тюрьмы» в России решили поменять законодательство.

- По сути, корреспондент все рассказал. Я бы добавил, что работала специально созданная правительством группа, взяли этот вопрос под контроль, понимая общественную значимость. Группа состоит из специалистов, ученых, представителей федеральных и региональных структур. Приморский край был задействован – спасибо многим специалистам. Приняли единственно правильное решение по рекомендации ученых перебазировать животных в место их обитания, где их выловили, в привычную среду.

Операция займет порядка четырех месяцев, контролирует весь процесс ВНИРО. Когда животных помесят в бухту Шантарскую Хабаровского края, специалисты продолжат наблюдение за ними. Главное, осуществить правильную реадаптацию. Владимир Владимирович, мы работаем круглые сутки, будем вести ежедневный контроль. Операция необычная, но очень интересная. Это и достаточно интересный научный эксперимент.

Чтобы подобные события не повторялись и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительство решило изменить правовую базу, запретив вылов морских млекопитающих в просветительских целях, оставив только вылов в научных целях и для народов крайнего севера, что является традиционным в небольших количествах. Решение будет поднято на уровень правительства, чтобы в этом участвовала общественность, - сообщил Алексей Гордеев.

Подготовкой к выпуску животных совместно с отловщиками занимаются ученые.

- С самого начала операции для животных это большой стресс: их вынимают из воды, погружают в тесную ванну. Чтобы снять стресс, с ними будут находиться знакомые им тренеры. Животному нужен контакт человека, которому оно доверяет, - рассказывает заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Чтобы наблюдать за животными после выпуска, каждому установят специальные спутниковые метки.

- Животные живут сложившейся группой уже порядка восьми месяцев. Этими группами мы и будем их выпускать. Мы надеемся, что они сохранят эту группу в дикой природе, и это повысит их шанс на выживание, - добавил Вячеслав Бизиков.

Про «китовую тюрьму» весь мир узнал в 2018 году, когда четыре компании - «Океанариум-ДВ», «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий» - с разрешения Росрыболовства выловили в Охотском море 11 косаток и 90 белух для продажи в Китай. Позднее три белухи и одна косатка пропали, есть подозрение, что они погибли. После проверки пограничного управления ФСБ суд оштрафовал три из четырех компаний за нарушения при вылове животных на общую сумму более 120 миллионов рублей. Четвертую компанию суд ждет 24 июня.

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