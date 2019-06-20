Узников "китовой тюрьмы" отправляют из Приморья в Хабаровск

Первых шесть белух в "китовой тюрьме" загрузили в фуры в четверг, 20 июня, чтобы отправить в Хабаровск. К центру содержания млекопитающих в бухте Средняя уже прибыли автомобили ГИБДД, видимо, чтобы обеспечить сопровождение.

К семи вечера загрузили шесть белух - по три в каждую фуру. К берегу подогнали еще одну вольеру, предположительно, с косатками. Их тоже готовят к погрузке.

К 20.00 одну косатку погрузили в фуру, машина отъехала от берега. Если белух грузят по три в контейнер, то для косаток нужно больше места. Исходя из количества машин на территории базы, сегодня смогут погрузить только две косатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715700" frameborder="0"></iframe> Из китовой тюрьмы вывозят млекопитающих.

На территорию центра по-прежнему не пускают посторонних, однако свидетелями погрузки стали несколько зоозащитников и активистов, которые с утра дежурят на холме возле учреждения. За забор пустили только съемочную группу телеканала "Россия". Не исключено, что они обеспечат прямое включение во время сегодняшней "Прямой линией с Владимиром Путиным".

Как рассказали "Комсомолке" специалисты по мормлекам, накануне в Москве состоялся консилиум, на котором были объявлены планы о том, что косаток будут вывозить автотранспортом до Хабаровска, а оттуда по реке до Николаевска-на-Амуре. То есть выпуск планируется именно в тех местах, где их и вылавливали.

Китам предстоит преодолеть более 1300 километров от Находки до Николаевска-на-Амуре, дорога займет не меньше двух суток. Главная задача при транспортировке - не перегреть животных. Синоптики сообщают, что 21 июня в Приморском крае погода будет вполне подходящей, а вот в Хабаровске довольно тепло, плюс 24 градуса. В Николаевске - 19 градусов.

Про «китовую тюрьму» весь мир узнал в 2018 году, когда четыре компании - «Океанариум-ДВ», «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий» - с разрешения Росрыболовства выловили в Охотском море 11 косаток и 90 белух для продажи в Китай. После резонанса в СМИ и поручения Путина разобраться Минприроды решило выпустить животных на волю ориентировочно в июле-августе. Однако владельцы «китовой тюрьмы» заявляли, что животные – их собственность, и без соответствующего решения суда добровольно они этого делать не собираются, да и деньги китайские партнеры уже заплатили.

Дела у отловщиков в последнее время складываются не лучшим для них образом. По иску пограничного управления ФСБ суд во Владивостоке уже оштрафовал три из четырех компаний за нарушение правил вылова животных на общую сумму 122,2 миллиона рублей. А выданные Росрыболовством разрешения на вылов признаны сахалинским судом незаконными.