Знаменитый китайский вещевой рынок загорелся в Уссурийске

Рано утром в воскресенье, 23 июня, в Уссурийске загорелся обувной склад на легендарном «китайском рынке», многие годы одевавшим половину Приморья. Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 05.19, спустя 5 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716123" frameborder="0"></iframe> Китайский рынок горит в Уссурийске.

Видео: паблик primorye_online.

Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, пострадавших нет. Горят хранящиеся на складе вещи и элементы конструкции строения. Угрозы распространения огня на соседние объекты нет.

Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по ПК

В 10.27 пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров. Для тушения пожара были стянуты дополнительные силы пожарной охраны, пришлось задействовать пожарный поезд.