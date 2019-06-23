2019-06-23T05:18:51+03:00
Происшествия

Знаменитый китайский вещевой рынок загорелся в Уссурийске

На борьбу с огнем пришлось задействовать пожарный поезд [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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В Уссурийске горит склад на Некрасова, 230аВ Уссурийске горит склад на Некрасова, 230а
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Рано утром в воскресенье, 23 июня, в Уссурийске загорелся обувной склад на легендарном «китайском рынке», многие годы одевавшим половину Приморья. Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 05.19, спустя 5 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

Китайский рынок горит в Уссурийске.

Видео: паблик primorye_online.

Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, пострадавших нет. Горят хранящиеся на складе вещи и элементы конструкции строения. Угрозы распространения огня на соседние объекты нет.

Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по ПК

Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по ПК

В 10.27 пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров. Для тушения пожара были стянуты дополнительные силы пожарной охраны, пришлось задействовать пожарный поезд.

На тушении задействовано 32 человека и 9 единиц техники, 1 пожарный поезд. Фото: ГУ МЧС по ПК

На тушении задействовано 32 человека и 9 единиц техники, 1 пожарный поезд. Фото: ГУ МЧС по ПК

ИСТОЧНИК KP.RU

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