2019-06-27T02:46:08+03:00
Общество

Игры закончились: одного из участников перестрелки у кинотеатра во Владивостоке взяли под стражу

Еще двоих фигурантов резонансного дела тоже доставили в полицию [фото, видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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Недавняя перестрелка на парковке у кинотеатра «Галактика» во Владивостоке получила продолжение. Одного из стрелков заключили под стражу, вместе с ним полицию доставили и двух его товарищей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Инцидент произошел еще 21 июня. В отдел полиции позвонила жительница дома по улице Добровольского. Перепуганная женщина сообщила, что слышала где-то неподалеку звук выстрелов. На место происшествия оперативно приехали сотрудники полиции, которые сразу же обнаружили источник шума.

Как выяснилось в процессе, в печально известном своим криминалом районе Тихая во Владивостоке произошла перестрелка между молодыми людьми. Конфликт развивался следующим образом: на парковке стоял автомобиль марки Toyota Crown, рядом с которым - четверо парней, еще двое сидели в салоне машины. В какой-то момент к старенькому Crown подъезжает Toyota Vitz, из которого выходят двое молодых ребят.

- Один из компании, которая была на «Крауне», как будто ждал, что кто-то приедет. Он достал из машины, как мне показалось, «Сайгу» (охотничий карабин - прим. ред.) и начал стрелять в тех, что вышли из «Витца». Все произошло буквально за секунды, потом компания, в которой был стрелок, разбежалась. Машину они бросили на парковке, - рассказывает на условиях анонимности очевидец.

Очевидцы предполагают, что инцидент - не что иное, как бандитская разборка. Видео стрельбы моментально разлетелось по социальным сетям.

На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети

В полиции уже успели установить, что конфликт между молодежью произошел на фоне неприязненных отношений. Результатов стали двое раненных парней. Мужчин в возрасте 24 и 30 лет прибывшие на место происшествия медики доставили в больницу.

На парковке остались следы крови. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

На парковке остались следы крови.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Следственное подразделение отдела полиции №2 МВД России по городу Владивостоку возбудило уголовное дело по факту хулиганства. За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, фигуранты теперь могут лишиться свободы на срок до семи лет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Кстати, подозреваемых в буквальном смысле громком деле стали трое граждан в возрасте 26 и 30 лет. Один из них - 26-летний мужчина - ранее уже был судим. Его то специалисты и приняли решение заключить под стражу. Скорее всего, он был главным в «банде».

Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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