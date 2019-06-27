Дальневосточный фестиваль юной книги «Фарватер» помог наладить диалог между подростками и взрослыми

Прошедший во Владивостоке дальневосточный фестиваль юной книги «Фарватер» помог наладить диалог между подростками и их родителями, а также собрать на одной площадке крупных отечественных издателей, писателей, художников и психологов.

- Фестивалю удалось сломать «плотину» недопонимания и косности, которая, на наш взгляд, сложилась в отечественном обществе в отношении юности как таковой. Мы сейчас наравне со всем миром приходим к пониманию ценности мнения каждого человека, а не только того, кто достиг 18-ти лет. И во Владивостоке, мне кажется, это началось именно с фестиваля. Конечно, у нас в городе есть новаторы и школы, которые пробуют различные подходы к этой проблеме, но именно с точки зрения поднятого резонанса некая «перезагрузка» взглядов произошла именно благодаря фестивалю, - рассказала главный организатор фестиваля юной книги «Фарватер» Ольга Аристова.

Книжная ярмарка

На площадке мероприятия прошёл ряд публичных дискуссий и лекций на тему взаимоотношений подростков и взрослых: о подростковой депрессии, школьной травле (буллинге), разнице поколений и многом другом. Их отличительной особенностью стала возможность высказаться не только взрослым, но и подросткам.

- Меня удивило, что на лекцию по буллингу пришло очень много молодёжи, заинтересованной и понимающей о чем речь. Считаю, что фестивали, посвящённые подростковой и детской литературе, очень важны. Через нее происходит развитие эмоционального интеллекта и воображения у детей. Психологи утверждают, что ребёнок, включающий воображение, становится более устойчивым к стрессу, - отметила психотерапевт Татьяна Исаева (Центр психотерапии КГБУЗ ВКДЦ).

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- Как волонтёр, я обратил внимание, что много людей приходило на фестиваль именно на книжную ярмарку. Это говорит о том, что жанр young adult во Владивостоке должен быть. Мне также посчастливилось принять участие в открытой полемике между подростками и взрослыми - и, я думаю, полный зал, который собрался её послушать, говорит о том, что все участники нашли подход друг к другу и поняли друг друга во многих вещах», - поделился участник фестиваля «Фарватер» Кирилл Сухих.

Центральным событием фестиваля стала книжная ярмарка с более чем двумя тоннами книг от 8 крупных отечественных издательств. Ассортимент продукции был подобран таким образом, чтобы представить на Дальнем Востоке литературу, которой раньше здесь закупалось мало или не закупалось вообще.

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- Любой регион, открывающий подобное событие, не приходит сразу к хорошим продажам или высокой посещаемости. Это большой труд - из года в год приучать людей читать. Зато сейчас, когда мы приезжаем на те фестивали, что идут ежегодно в течение 5-10 лет, к нам приходят люди уже с чемоданами, потому что так удобнее нести книги домой. Такой регион действительно можно считать читающим, - рассказала PR-директор издательства «КомпасГид» Наталья Эйхвальд.

Отметим, что на фестивале объявили победителей конкурсов повестей для подростков «На Маяк» и комиксов. Лучшей из 66 повестей, отправленных на конкурс, стала «Половая жизнь» Алексея Сухачева (Владивосток). Лучшим комиксом стало «Прибытие Волшебника» Ольги Мишуковой.

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Для гостей «Фарватера» также прошла обширная музыкальная, театральная и экскурсионная программа.

Напомним, что фестиваль юной книги «Фарватер» проходит при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, Департамента молодежной политики Приморского края и Центра содействия развитию молодежи Приморского края.