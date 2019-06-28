2019-06-28T04:20:21+03:00
Здоровье

Приморский Краевой госпиталь ветеранов войн

Здесь оказывают медицинскую помощь инвалидам и участникам (ветеранам) Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий и лицам, приравненным к ним по льготам
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Приморский Краевой госпиталь ветеранов войн - единственное учреждение такого типа в Дальневосточном федеральном округе. Здесь оказывают медицинскую помощь инвалидам и участникам (ветеранам) Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий и лицам, приравненным к ним по льготам.

Это медицинское учреждение состоит из двух подразделений: поликлиники и стационара на 260 коек. Госпитализация в стационар плановая, осуществляется по следующим профилям: терапевтический, хирургический, неврологический, профпатологический и медицинской реабилитации.

В поликлинике действует «электронная регистратура».

В 2012 году в целях улучшения бытовых условий и повышения комфортности пребывания пациентов был введен в строй дополнительный корпус с двухместными уютными палатами.

В отделении медицинской реабилитации внедрены индивидуальные программы травматологического и неврологического профилей. В 2019 году в госпитале открылся Гериатрический центр.

Госпиталь для ветеранов войн награжден Дипломом в номинации «Медицинская реабилитация пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения» и Почетным Знаком «Лучший госпиталь ветеранов войн России». Ежегодно в нем проходят лечение более четырех тысяч ветеранов.

Главный врач: Приходько Валерий Николаевич, заслуженный врач РФ.

Владивосток, ул. Новожилова, 19

Тел.: 8 (423) 263-94-60

Сайт: http://gospital-veteranov.vl.medobl.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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