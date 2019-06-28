2019-06-28T07:01:57+03:00
Общество

Стало известно, кто войдет в рабочую группу по строительству во Владивостоке

В новый орган вошли чиновники и бизнесмены, общественников туда не звали
Сергей БАЛАНОВ
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Очередная точечная застройка во ВладивостокеОчередная точечная застройка во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Во Владивостоке появилась рабочая группа по взаимодействию администрации города с застройщиками по вопросам строительства. В нее вошли муниципальные чиновники и представители строительного бизнеса. Общественников, ведущих борьбу против точечной застройки, не позвали.

В новый орган вошли из ассоциации «Застройщики Владивостокской агломерации» - ее председатель Станислав Сафронов, член правления и депутат гордумы Владимир Исаков, член ассоциации Сергей Вахнин. Кроме того директор ООО «ДНС Девелопмент» Александр Голутвин, глава отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры Владивостока Ольга Лесик, гендиректор группы Компаний «Эскадра» Борис Поздняков, директор ОО «СоцЖилСтрой» Александр Табаченко. Руководитель группы – вице-мэр Игорь Белов. Работать они будут общественных началах, то есть бесплатно. Заседания будут проводиться не реже раз в квартал, за пропуск четырех и более заседаний подряд член рабочей группы рискует покинуть ее состав.

В положении о рабочей группе сказано, что это лишь консультативно-совещательный орган, но его решения обязательны к рассмотрению должностными лицами и органами администрации Владивостока.

Идею создать такую группу озвучил глава города Олег Гуменюк в марте этого года на совещании с представителями компаний-застройщиков, которые дружно пожаловались ему на свой нелегкий бизнес. Строители досадовали, что в последнее время горожане нередко воспринимают их как вредителей, выходят на митинги и протестуют против строительства.

Мэр признал, что нередко точечная застройка действительно ухудшает ситуацию в том или ином районе, и напомнил представителям строительной отрасли об ответственности за гармоничную застройку города. По его словам, необходимо, чтобы застройщик еще на этапе проектирования встречался с населением, объяснял свою позицию, советовался, обсуждал с людьми перспективы развития микрорайона.

Но и ошибок в градостроительной политике Владивостока в прошлом допущено немало, признают в администрации. И «правила игры» меняются слишком часто. В ответ Олег Гуменюк предложил вернуть полномочия по разработке генплана и Правил землепользования и застройки с уровня края в администрацию города, как ранее вернули и саму городскую землю в распоряжение мэрии.

А еще, отвечая на вопрос директора «Эскадры» Бориса Позднякова о возобновлении работы градостроительного совета, Гуменюк предложил, не откладывая, создать рабочую группу для обсуждения вопросов и проблем, возникающих во взаимоотношениях застройщиков, жителей города, власти, для выработки оптимальных решений в области градостроительства. Все застройщики поддержали работу такого совета.

Правда, обращает на себя внимание то, что в положении рабочей группы прописаны такие задачи, как снижение административных барьеров при оформлении разрешительной документации при строительстве и оказание помощи застройщикам. А вот помощь горожанам, которые с этими застройщиками все чаще и чаще воюют за сохранение скверов, зеленых зон и даже проездов к своим домам, - такого в положении нет. Да и в саму группу, как видим, не вошел ни один активист или юрист, выступавший бы на стороне горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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