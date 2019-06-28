Дмитрий Сергеевич Осмоловский: ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

Дмитрий Сергеевич Осмоловский заведующий Центром восстановительной медицины и реабилитации ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Приморского края по детской реабилитации.

Дмитрий Сергеевич врач в 3-м поколении, имеет первую квалиификационную категорию по специальности «неврология».

Центр, которым он руководит, является единственным на Дальнем Востоке специализированным учреждением, обслуживающим детей-инвалидов психоневрологического и ортопедического профиля.

Дмитрий Сергеевич принимает непосредственное участие в лечебном процессе в качестве врача-невролога, ведет консультативный прием.

Осмоловский Д.С. активно занимается научной деятельностью. Является автором 20 печатных работ и нескольких внедренных в практическую деятельносить рационализаторских предложений. Дмитрий Осмоловский: «Работа с нашими детьми не простая, но очень интересная, заряжающая позитивными эмоциями, т.к. даже при тяжелой степени инвалидности упорная работа с ребенком обязательно принесет положительные результаты».

Дмитрий Сергеевич дипломант конкурса молодых ДВ Конгресса «Человек и лекарство», лауреат конкурса молодых ученых ХVI Всероссийского съезда педиатров России.

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