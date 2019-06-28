2019-06-28T08:42:00+03:00
Здоровье

Дмитрий Сергеевич Осмоловский: ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

Заведующий Центром восстановительной медицины и реабилитации, участник номинации «Доктор года - 2019»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дмитрий Сергеевич Осмоловский заведующий Центром восстановительной медицины и реабилитации ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Приморского края по детской реабилитации.

Дмитрий Сергеевич врач в 3-м поколении, имеет первую квалиификационную категорию по специальности «неврология».

Центр, которым он руководит, является единственным на Дальнем Востоке специализированным учреждением, обслуживающим детей-инвалидов психоневрологического и ортопедического профиля.

Дмитрий Сергеевич принимает непосредственное участие в лечебном процессе в качестве врача-невролога, ведет консультативный прием.

Осмоловский Д.С. активно занимается научной деятельностью. Является автором 20 печатных работ и нескольких внедренных в практическую деятельносить рационализаторских предложений. Дмитрий Осмоловский: «Работа с нашими детьми не простая, но очень интересная, заряжающая позитивными эмоциями, т.к. даже при тяжелой степени инвалидности упорная работа с ребенком обязательно принесет положительные результаты».

Дмитрий Сергеевич дипломант конкурса молодых ДВ Конгресса «Человек и лекарство», лауреат конкурса молодых ученых ХVI Всероссийского съезда педиатров России.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Владивосток, ул. Кирова, 66

Тел.: 8(423) 232-42-69,

Электронная почта: cvlds@rambler.ru

Личный прием – ежедневно, без предварительной записи!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Виктор Фисенко: «конкурс «Клиника года» жизненно необходим для прославления профессии врача»
Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответил на вопросы жителей края и рассказал о важности краевого конкурса медицинских учреждений
Не привился - не ходи в лес: из-за тёплой зимы клещи в Приморье могут проснуться раньше
Во Владивостоке прошёл круглый стол по профилактике клещевого энцефалита в крае. Специалисты напомнили, что стопроцентным способом защиты по-прежнему является вакцинация
Новости 24
Фуникулер во Владивостоке вновь заработает ко Дню города
Лучшую оперативную бригаду по обслуживанию распредсетей определили в приморском филиале ДРСК
АО «Восточный Порт» приглашает всех жителей Приморского края на большой праздник, посвященный 45-летию предприятия
Токаревский маяк во Владивостоке очистят от киосков и кафе
Во Владивостоке разрешили купаться на Юбилейном пляже
Неприятные нововведения ждут автомобилистов Приморского края
Глава Владивостока лично примет работы по восстановлению крыши после серьезного пожара на Крыгина
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 28 июня
О погоде в Приморье: дожди и ливни с грозами
Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух
ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков
АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления
Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод