2019-07-02T08:36:18+03:00
Здоровье

Елена Витальевна Кугаевская: КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

Врач - терапевт высшей квалификационной категории, врач – гериатр, заведующая приемным отделением. Стаж работы по специальности - 24 года. Участник номинации «Доктор года - 2019»
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Елена Витальевна имеет хорошую теоретическую подготовку, требовательна к себе, умеет аргументировать свою точку зрения. Как врач-гериатр она обладает профессиональными знаниями во многих областях медицины, владеет богатой практикой применения лекарственных препаратов пожилым людям.

Елена Витальевна умело находит контакт с пациентами специализированного гериатрического отделения, внимательно и доходчиво объясняет родственникам и пациентам основные принципы этапов лечения различных заболеваний.

Она принимала активное участие в разработке карты пациента по программе «Комплексная гериатрическая оценка», которая в настоящее время используется в работе КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». В 2019 году была участницей Всероссийского Конгресса по геронтологии и гериатрии в Москве.

- Для дальнейшего роста продолжительности жизни населения России необходимо снижение заболеваемости и смертности старшего поколения, именно это является одной из основных задач гериатрической службы Госпиталя для ветеранов войн во Владивостоке, - уверена Елена Витальевна.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Регистратура КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по адресу:

Владивосток, ул. Новожилова, 19;

По телефону: 8 (423) 263 95 94;

Через электронную запись на сайте: КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

ИСТОЧНИК KP.RU

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