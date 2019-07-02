Елена Витальевна Кугаевская: КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

Елена Витальевна имеет хорошую теоретическую подготовку, требовательна к себе, умеет аргументировать свою точку зрения. Как врач-гериатр она обладает профессиональными знаниями во многих областях медицины, владеет богатой практикой применения лекарственных препаратов пожилым людям.

Елена Витальевна умело находит контакт с пациентами специализированного гериатрического отделения, внимательно и доходчиво объясняет родственникам и пациентам основные принципы этапов лечения различных заболеваний.

Она принимала активное участие в разработке карты пациента по программе «Комплексная гериатрическая оценка», которая в настоящее время используется в работе КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». В 2019 году была участницей Всероссийского Конгресса по геронтологии и гериатрии в Москве.

- Для дальнейшего роста продолжительности жизни населения России необходимо снижение заболеваемости и смертности старшего поколения, именно это является одной из основных задач гериатрической службы Госпиталя для ветеранов войн во Владивостоке, - уверена Елена Витальевна.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Регистратура КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по адресу:

Владивосток, ул. Новожилова, 19;

По телефону: 8 (423) 263 95 94;

Через электронную запись на сайте: КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»