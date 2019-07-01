Положение о фотоконкурсе «Наши на пляже - 2019»

Утверждаю:

АО «Издательский дом

«Комсомольская правда»

И.о. директора Владивостокского филиала

Клановец Т.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

«Наши на пляже»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Наши на пляже» среди читателей газеты и сайта «Комсомольская правда», а также слушателей радио «Комсомольская правда – Приморье».

1.1. Организатор конкурса – АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в лице Владивостокского филиала.

1.2. Место нахождения Организатора: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д.8.

1.3. Территория проведения конкурса: город Владивосток и Приморский край.

1.4. Официальный сайт Организатора – www.dv.kp.ru

1.5. Сроки проведения конкурса:

I этап: с 01 июля 2019 г. по 13 августа 2019 г.

II этап: с 1 августа 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

1.6. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.

1.7. Призовой фонд:

- Участники, занявшие первое, второе и третье призовые места (по результатам независимого голосования) получат призы от партнёра проекта:

1 место: фотоаппарат;

2 и 3 места – наборы для пикника.

Стоимость приза не превышает 3 990 (трех тысяч девятьсот девяносто) рублей.

1.8. Призовой фонд формируется за счет Партнёров конкурса.

1. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. К участию в конкурсе допускаются жители Приморского края и города Владивостока. В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организации, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению конкурса. В конкурсе запрещается участвовать лицам, лишенным свободы по приговору суда и отбывающим наказание в специальных учреждениях.

2.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам акции, не имеют права на получение призов конкурса.

2.3. Высылая материалы, указанные в п. 2.6. настоящего Положения, для участия в конкурсе, Участники конкурса соглашаются с условиями настоящего Положения; соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промоматериалов; а также с тем, что исключительные имущественные права на их изображения переходят к Организатору конкурса без дополнительного письменного согласия Участника конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

2.4. Организатор конкурса вправе использовать имя, фамилию, личное изображение Участников конкурса по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях и, как это указано выше, без дополнительного согласия Участников конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

2.5. Организатор конкурса вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных Участников конкурса, необходимых для целей проведения конкурса.

2.6. Для участия в конкурсе необходимо в период с 01 июля по 31 июля 2019 года (I этап) и с 01 августа по 31 августа (II этап) загрузить фотографию с изображением летнего отдыха на пляжах Приморского края (допускаются фотографии только сезона 2019 года) на сайт dv.kp.ru

Под фото необходимо указать ФИО и контактный телефон Участника конкурса.

Победители I этапа будут определены 13 августа 2019 года в 18.00 (по местному времени). Победители II этапа будут определены 13 сентября 2019 года в 18.00 (по местному времени).

Результаты I этапа будут опубликованы 14 августа 2019 года в ежедневном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте www.dv.kp.ru.

Призы победителям будут выдаваться 13 августа 2019 года в редакции «Комсомольская правда» - Владивосток», расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д.8 (5-й этаж).

Результаты II этапа будут опубликованы 13 сентября 2019 года в ежедневном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте www.dv.kp.ru.

Призы победителям будут выдаваться 12 сентября 2019 года в редакции «Комсомольская правда» - Владивосток», расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д.8 (5-й этаж).

2.7. Из числа участников, принявших участие в конкурсе и выполнивших условия, определенные в п. 2.6. настоящего Положения, будут отобрано 3 главных Призера, выбранных путем независимого голосования. Следующие 3 участника (по результатам независимого голосования) получат поощрительные призы.

Участники конкурса, ставшие 6-ю Призерами, будут проинформированы по телефону, указанному в заявке, о необходимости прибытия в офис Организатора для вручения призов.

2.8. Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.

2.9. Призеры обязуются предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы:

2.9.1. Отсканированную копию паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией и регистрацией).

2.9.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор конкурса может связаться с Призером.

2.9.3. Копию своего свидетельства ИНН.

2.9.4. Копию страхового свидетельства СНИЛС.

2.10. Организатор конкурса вправе изменять условия конкурса в части, касающейся порядка его проведения, сроков и иных условий по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений.

2.11. Любые расходы, понесенные в связи с участием в конкурсе (включая коммуникационные и транспортные расходы), не предусмотренные настоящим Положением, Участники конкурса несут самостоятельно.

2.12. Организатор конкурса не несет ответственности за качество продуктов и услуг, предоставляемых в результате использования призов. Всю ответственность за качество таких продуктов и услуг несут их производители и лица, фактически предоставляющие продукты и услуги, предоставляемые при использовании приза.

1. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Принимая участие в конкурсе, Участник конкурса дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных; а именно – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения Конкурса и в течение 3-х (трех) лет после его окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон).

3.2. Факт участия в конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника конкурса на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.3. Факт участия в конкурсе подтверждает согласие Участника конкурса с тем, что в случае признания его Призером, информация об этом факте, а также ФИО и населенный пункт проживания Призера буду опубликованы в газете и на сайте Организатора.

3.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участникам конкурса для целей участия в конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В качестве условия участия в конкурсе Призер соглашается на запись, фотосъемку, видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения конкурса и после проведения его итогов; а также на размещение, трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видеосъемки в оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику конкурса какого-либо вознаграждения за такое использование на территории всего мира.

3.6. При этом Участник конкурса вправе отозвать данное согласие на обработку собственных персональных данных, направив Организатору конкурса подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Положения.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, стороны/участники конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участие в конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участника конкурса с настоящим Положением.

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