Муранова Оксана Юрьевна: МЦ «ПримаМед+»

Оксана Юрьевна Муранова - специалист ультразвуковой диагностики, имеет высшую квалификационную категорию и звание кандидата медицинских наук.

Клинический опыт работы врачом-онкологом Приморского онкодиспансера, несомненно, является дополнительным козырем в сегодняшней деятельности Оксаны Юрьевны. Доктор владеет всеми современными методами ультразвуковой диагностики, однако своим приоритетным направлением считает маммологию. Оксана Юрьевна проводит уникальную для Дальнего Востока методику ультразвуковой навигации при безоперационном удалении новообразований молочных желез аппаратом «EnCor», кроме того, выполняет соноэластографию. В совершенстве владеет навыками предоперационной разметки непальпируемых образований молочной железы, что существенно облегчает и повышает качество работы хирургов.

Опытный врач с 30-летним стажем в своем плотном рабочем графике всегда находит время для участия в симпозиумах, конференциях и семинарах, что позволяет идти в ногу с ведущими отделениями функциональной диагностики страны.

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