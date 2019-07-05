Полезные гаджеты для загородного дома

Лето во Владивостоке умело маскируется и не спешит порадовать солнцем и теплом. Но благодаря современным технологиям, время за городом можно провести с комфортом и интересом даже в такую погоду. Совместно с МТС подготовили обзор полезных и небанальных гаджетов для дачи.

Садовая веб-камера

Этот гаджет подскажет, когда приехать на дачу собирать урожай или проверить автоматические системы полива. Также устройство помогает удаленно следить за состоянием саженцев. Стоит веб-камера в среднем 2 000 рублей.

Автоматическая газонокосилка

Принцип у автоматической газонокосилки тот же, что и у робота-пылесоса: движется по газону по установленному программой маршруту, срезает траву и собирает ее в контейнер. Такие газонокосилки довольно компактны и бесшумны. Но удовольствие это, прямо скажем, недешевое — приготовьтесь отдать за устройство 50000-60000 рублей.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов

Относительно новый и гуманный способ борьбы с мышами на даче. Ультразвуковые отпугиватели работают на частоте до 20 кГц, не слышны человеческому уху и абсолютно безопасны. Работает гаджет на площади до 200 квадратных метров. Средняя стоимость — 1500 рублей. Но для стандартного участка площадью 6 соток одного устройства будет мало, лучше купить 3.

Зарядная станция на солнечной батарее

Перебои с электричеством на даче не редкость. Оградить себя от неприятных неожиданностей можно с помощью зарядной станции на солнечной батарее. На случай, если выглянет солнце, решение — логичное и экологичное. Выбор станций велик — от карманных пауэр-банков до полноценных панелей солнечных электростанций. Купить устройство можно в интернет-магазине в пределах 3000-5000 рублей.

Спутниковая тарелка

Работать на дачу едут не все. Подышать свежим воздухом, пожарить шашлыки, а вечером, поедая ягоды, посмотреть любимый сериал — приятнее, чем орудовать тяпкой. Увы, но с сериалами на даче складывается не всегда. Для тех, кто привык к большому экрану, пожалуй, самый оптимальный и простой способ не пропустить очередную серию любимой «мыльной оперы» или финальный выпуск реалити-шоу — установить спутниковую тарелку. Ее легко поставить и так же легко снять, и увезти с собой город. По цене решение вполне доступное: в МТС действует акция, по которой за 3990 рублей дают комплект оборудования с антенной и ещё в подарок на месяц пакет «Расширенный» с двумя сотнями телеканалов.

Если же на даче хорошо работает быстрый мобильный интернет, а маленький экран планшета или смартфона не наводит ужас, телеканалы можно смотреть онлайн.

Хорошего всем дачного отдыха и богатого урожая!