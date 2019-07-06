Навага на Кунгасном и камбала на Русском: где в Приморье ловится рыбка большая и маленькая

«Комсомольская правда-Владивосток» представляет обзор известных (и не очень) рыболовам Приморья мест, где свободные люди ловят многочисленных рыб на различные снасти с наживкой и без.

Не радовал погодой приморских рыболовов месяц июнь, хотя по рыбе все было хорошо – народные мерки, в роли которых традиционно использовались ведра из под Терраки, благополучно наполнялись камбалой и минтаем. В прилове были вездесущие бычки, наважка и ленки. Попадались крабы и сима. Порою клевала и «экзотика» типа фугу и акул, за приготовление которых так ценят рыбаков их тещи. Рано подошла лакедра.

Озвученные на форумах уловы были единичными, но тенденция радует - с каждым годом эта рыба приходит в наши воды все раньше. Поимки ее были и с берега, что особенно радует. Первыми уловами порадовал и кальмар, хотя размер пока оставляет желать лучшего. В общем, первый летний месяц порадовал бы, если бы не погода.

Первая неделя июля приняла эстафету у прошедшего месяца и, в лучшем случае, было просто пасмурно. Но народ у нас привыкший и при первой возможности рыбаки выходили в море на катерах и «резинопароходах», занимали места на берегу и пирсах.

Уссурийский залив

Основная масса любителей рыбалки ловят здесь камбалу. Но у берега у многих стала попадаться все больше мелочи, поэтому народ постепенно мигрирует на глубину или поближе к островам, где стали появляться более ценные виды камбалы типа «катухи». В качестве наживки лучше брать с собою как можно более широкий ассортимент червей и ракушки, кальмара, селедку и сайру. С успехом ловят ее и на стикеры. Минтай сходит на нет. Но стало больше симы и те, кто имеет такую возможность, переключились на нее, благо, что наши власти вдруг разрешили ее свободную ловлю в количестве одной особи в сутки, как и краба. В принципе, ее можно ловить и с берега, что некоторые с успехом и делают, как на современные способы и снасти, так и по старинке – спиннинг, поплавок, крючок и наживка в виде корюшки или анчоуса. Коммерсанты начали регулярные ночные походы на кальмара. Хочется верить в то, что его количество и размер будут расти.

Амурский залив

На его акватории тоже троллят симу, но, как уже сказано выше, ее можно ловить и с берега. «Рокфишеры» на одном из своих любимых мест – мысе Кунгасном, пробуют свои снасти на красноперке. В прилове бычки, навага, ленки и камбала «сортом» пониже. «Красноперую» ловят и на полуострове Песчаном и на Седанке. Но уловы разные. Обычно в это время она уже хорошо клюет и на растительные насадки типа кукурузы и на бублик. Но на червя, бывает, клюнет и пиленгас. В районе Де-Фриза и не только уже хорошо клюет сарган. У местных гурманов существуют противоположные мнения на счет его вкусовых качеств, но, к примеру, его давно ловят в акватории Черного моря. Там он пользуется уважением и считается вкусной рыбой. В интернете можно найти много рецептов его приготовления. Как там, у классиков в «Двенадцати стульях»: - «Бабушки кушают, бабушкам нравится». Поэтому надобно мне его изловить и пробовать.

Конечно же, сейчас лучшие уловы у тех, кто имеет возможность выйти в море на плавсредствах, но с берега можно неплохо половить. К примеру, на Русском с причалов ловят почти весь ассортимент местной рыбы, только в меньших количествах. Можно половить и в черте города, но доступных и бесплатных мест становится все меньше и меньше.

Пресноводная рыбалка

Отчетов из районов Приморья мало – сказываются погодные условия и уровень воды. Но они, тем не менее, есть: сома, карася, сазанчиков ловят в Ханкайском, Уссурийском и Спасском районах. Попадаются и трофеи, но такие места никто не выдаст, а лишь покажет рукою в верном направлении и загадочно ответит: «Где-то там».

Но можно так далеко и не ехать – пара отчетов была и с водоемов близ Артема. Рыба идет на червя, перловку и кукурузу.