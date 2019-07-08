Евгения Яковлевна Птух: «ПримаМед+»

Евгения Яковлевна Птух 20 лет в профессии, имеет колоссальный опыт. Владеет принципами и методами профилактики, диагностики, лечения наиболее распространенных онкологических заболеваний. Работая в хирургическом стационаре, ежегодно проводит более 200 оперативных вмешательств по удалению доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез. Владеет современными методами реконструктивно - пластических операций по восстановлению молочной железы.

Помимо работы в стационаре, Евгения Яковлевна, зачастую в неурочное время, ведет прием больных. Более 2000 человек в год! За последние три года через ее заботливые руки прошли и получили лечение более 7000 пациентов.

Евгения Яковлевна постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвуя в мультидисциплинарных форумах и проходя специализированные курсы.

Активно ведет общественно-просветительскую работу по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Является участником общественного движения «Вместе против рака». Регулярно проводит обучающие семинары по ранней профилактике рака молочной железы для врачей акушеров-гинекологов Владивостока и Приморского края. В качестве эксперта принимает участие в круглых столах по профилактике онкологических заболеваний и вопросах оказания медицинской помощи онкологическим больным Приморского края.

Высокий профессионализм, активная жизненная позиция, ответственность, доброта и отзывчивость к пациентам - основные качества, характеризующие Евгению Яковлевну Птух.

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Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 103

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