2019-07-08T09:43:12+03:00
Общество

Вице-премьер РФ Юрий Борисов: социальная инфраструктура Большого Камня должна соответствовать уровню ССК «Звезда»

Представитель правительства остался доволен темпами строительства нового судостроительного кластера на Дальнем Востоке, но заострил внимание на развитии Большого Камня
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов остался доволен визитом на ССК «Звезда».Вице-премьер РФ Юрий Борисов остался доволен визитом на ССК «Звезда».
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В субботу, 6 июля, вице-премьер России Юрий Борисов в сопровождении губернатора Приморского края Олега Кожемяко прибыл на территорию судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Новый судостроительный кластер на Дальнем Востоке должен полностью обеспечить гражданскими судами российские компании и, в частности, к 2030 году спустить на воду свыше 500 специализированных судов для российских газовиков и нефтяников. Присутствующий в составе делегации генеральный директор ССК «Звезда» оценил более чем на 50% текущее выполнение плана строительства грандиозного объекта.

Делегация гостей прибыла на территорию ССК «Звезда» на вертолете.

Делегация гостей прибыла на территорию ССК «Звезда» на вертолете.

После непродолжительной ознакомительной части чиновники отправились к важнейшему участку масштабного строительства, где создается 485-метровый сухой док. Оценивая результаты возведения сложного гидротехнического сооружения, стало очевидно, что идет интенсивная работа с опережением графика, и строительство может быть завершено на три года раньше намеченного срока: ориентировочно в декабре 2019 года.

Олег Кожемяко делает памятную фотографию на территории ССК «Звезда».

Олег Кожемяко делает памятную фотографию на территории ССК «Звезда».

Также гостям была представлена основная часть второго крана «Голиаф», оснащенного автоматизированной интеллектуальной системой управления. Гигант будет задействован в строительстве супертанкеров, газовозов, а также ледокола «Лидер» и других видов морской техники.

Строительство судостроительного кластера на Дальнем Востоке.

Строительство судостроительного кластера на Дальнем Востоке.

Также высоким гостям показали уже действующие объекты верфи - блок корпусных производств и открытый тяжелый достроечный стапель. Делегация во главе с Юрием Борисовым быстро прошлась по цехам, где бегло ознакомилась с процессом сборки и покраски деталей. По заявлениям представителей «Звезды», на сегодняшний день на этих объектах задействовано 2500 человек, а после выхода верфи на производственную мощность число рабочих мест увеличится в 3 раза. Большую часть рабочих будут составлять дальневосточники.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также посетил судостроительный комплекс.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также посетил судостроительный комплекс.

Резюмируя впечатления от увиденного, вице-премьер отметил, что после последнего его посещения произошли «грандиозные изменения». Вице-премьер похвалил темпы стройки судостроительного кластера и заключил, что ССК «Звезда» сможет строить суда практически любого типа и класса. Этому уже положено начало. Как удалось выяснить «КП - Владивосток», «Роснефть» уже заключила с ССК «Звезда» 26 контрактов, обеспечив верфь пилотной загрузкой. Дополнительно подписан контракт на возведение самого мощного в России ледокола «Лидер», а также подтверждена программа строительства судов для ПАО «Совкомфлот», ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК».

Делегация обсуждает проект строительства сухого дока.

Делегация обсуждает проект строительства сухого дока.

Вместе с тем, вице-премьер указал и на недостатки. Основной проблемой, по его мнению,является вялая социальная инфраструктура Большого Камня. Он отдельно подчеркнул, что дал указания местной администрации разработать комплексный план развития города к его следующему прилету. Представитель правительства России выдвинул гипотезу: «Город должен соответствовать заводу». Теперь надо доказывать ее состоятельность.

Работа идет полным ходом.

Работа идет полным ходом.

Надеемся, что Большой Камень сможет подняться на уровень моно-города Северодвинск, социально-экономические условия жизни в котором и развитие города обеспечивает центр судоремонта «Звездочка».

После выхода на проектную мощность на территории судостроительного кластера будут работать в основном дальневосточники.

После выхода на проектную мощность на территории судостроительного кластера будут работать в основном дальневосточники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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