Вице-премьер РФ Юрий Борисов: социальная инфраструктура Большого Камня должна соответствовать уровню ССК «Звезда»

В субботу, 6 июля, вице-премьер России Юрий Борисов в сопровождении губернатора Приморского края Олега Кожемяко прибыл на территорию судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Новый судостроительный кластер на Дальнем Востоке должен полностью обеспечить гражданскими судами российские компании и, в частности, к 2030 году спустить на воду свыше 500 специализированных судов для российских газовиков и нефтяников. Присутствующий в составе делегации генеральный директор ССК «Звезда» оценил более чем на 50% текущее выполнение плана строительства грандиозного объекта.

Делегация гостей прибыла на территорию ССК «Звезда» на вертолете.

После непродолжительной ознакомительной части чиновники отправились к важнейшему участку масштабного строительства, где создается 485-метровый сухой док. Оценивая результаты возведения сложного гидротехнического сооружения, стало очевидно, что идет интенсивная работа с опережением графика, и строительство может быть завершено на три года раньше намеченного срока: ориентировочно в декабре 2019 года.

Олег Кожемяко делает памятную фотографию на территории ССК «Звезда».

Также гостям была представлена основная часть второго крана «Голиаф», оснащенного автоматизированной интеллектуальной системой управления. Гигант будет задействован в строительстве супертанкеров, газовозов, а также ледокола «Лидер» и других видов морской техники.

Строительство судостроительного кластера на Дальнем Востоке.

Также высоким гостям показали уже действующие объекты верфи - блок корпусных производств и открытый тяжелый достроечный стапель. Делегация во главе с Юрием Борисовым быстро прошлась по цехам, где бегло ознакомилась с процессом сборки и покраски деталей. По заявлениям представителей «Звезды», на сегодняшний день на этих объектах задействовано 2500 человек, а после выхода верфи на производственную мощность число рабочих мест увеличится в 3 раза. Большую часть рабочих будут составлять дальневосточники.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также посетил судостроительный комплекс.

Резюмируя впечатления от увиденного, вице-премьер отметил, что после последнего его посещения произошли «грандиозные изменения». Вице-премьер похвалил темпы стройки судостроительного кластера и заключил, что ССК «Звезда» сможет строить суда практически любого типа и класса. Этому уже положено начало. Как удалось выяснить «КП - Владивосток», «Роснефть» уже заключила с ССК «Звезда» 26 контрактов, обеспечив верфь пилотной загрузкой. Дополнительно подписан контракт на возведение самого мощного в России ледокола «Лидер», а также подтверждена программа строительства судов для ПАО «Совкомфлот», ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК».

Делегация обсуждает проект строительства сухого дока.

Вместе с тем, вице-премьер указал и на недостатки. Основной проблемой, по его мнению,является вялая социальная инфраструктура Большого Камня. Он отдельно подчеркнул, что дал указания местной администрации разработать комплексный план развития города к его следующему прилету. Представитель правительства России выдвинул гипотезу: «Город должен соответствовать заводу». Теперь надо доказывать ее состоятельность.

Работа идет полным ходом.

Надеемся, что Большой Камень сможет подняться на уровень моно-города Северодвинск, социально-экономические условия жизни в котором и развитие города обеспечивает центр судоремонта «Звездочка».