Острая кишечная инфекция сразила 55 детей и вожатых в летнем лагере в Приморье

В Приморье произошло массовое отравление детей в летнем лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». В больницу попали 53 ребенка и двое вожатых. Началась комплексная проверка.

Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 20 детей и одной вожатой. На самом деле в больницу попало гораздо больше людей: 29 из них находится под наблюдением врачей с подозрением на отравление, пятеро - в состоянии средней тяжести, у них держится температура, рвота. Остальные 21 - это те, о ком рассказал Роспотребнадзор. Всего 55 человек, они в больнице поселка Преображения.

Возраст заболевших 7-14 лет. Предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной этиологии, средней степени. Но пока нет результатов подтвержденных лабораторных исследований, говорить о диагнозе рано.

Причина массового отравления пока не установлена, но известно, что в выходные в лагере был родительский день. Возможно, кто-то принес несвежую ягоду или какое-то другое угощение. Правда, заболевшие есть в каждом из пяти отрядов.

Возможно, проблема в воде – ребята недавно купались. Сегодня в лагере работают сотрудники Роспотребнадзора и центра гигиены эпидемиологии Приморского края, собирают образцы воды, смывы и материал окружающей среды для лабораторных исследований.

Закрытие шахматной смены в лагере «Юный рыбак», где произошло массовое отравление

Всего на смене, которую проводит Шахматная федерация Владивостока, 165 детей, в том числе и из Хабаровска – за ним во Владивосток уже выехали родители. А также 31 сотрудник лагеря. Завтра, 10 июля, заканчивается смена, автобусы будут развозить по домам тех, кому врачи разрешат покинуть больницу.

Несмотря на массовое отравление, организаторы смены все-таки смогли сегодня подвести ее итоги и провести награждение победителей шахматного турнира. Некоторые даже получили спортивные разряды. Церемонию награждения провели дважды - в самом лагере, а потом и в больнице, так что без наград никто не остался.