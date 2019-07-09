2019-07-10T02:06:46+03:00
Общество

Следователи занялись массовым отравлением детей в летнем лагере в Приморье

Всего в больницу попало 67 человек, к закрытию смены врачи выписали только 13
Сергей БАЛАНОВ
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Закрытие смены в лагере, где случилось массовое отравлениеЗакрытие смены в лагере, где случилось массовое отравление
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Началась доследственная проверка по факту массового отравления детей в детском лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение. С 7 июля в больницу попало 67 человек, к вечеру 9 июля, когда закрывалась смена, в больнице оставалось 53 ребенка и двое вожатых.

Участников шахматной смены доставили в больницу с диагнозом острая кишечная инфекция. Причины отравления выясняет Роспотребнадзор. Следственный комитет тоже проводит свою проверку.

Всего в лагере «Юный рыбак» в Лазовском районе на смене, которую проводит Шахматная федерация Владивостока, отдыхало 165 детей, в том числе и из Хабаровска, и работал 31 взрослый – вожатые и другие сотрудники. То есть инфекция сразила треть участников смены. Сегодня, 10 июля, в лагере разъезд, автобусы будут развозить по домам тех, кому врачи разрешат покинуть больницу. В 9 утра начнется медосмотр. За ночь ухудшений ни у кого не наблюдалось. С большой вероятностью, большая часть тех, кто находился под наблюдением врачей, сегодня отбудет домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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